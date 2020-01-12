Spor 71 yaşındaki sporcu hayrettin sönmez, guinness rekorlar kitabı'na girdi - Son Dakika

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Spor 71 yaşındaki sporcu hayrettin sönmez, guinness rekorlar kitabı'na girdi
7 saat önce
SPOR 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi (2)
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
SPOR 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi (2)
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