Spor 71 yaşındaki sporcu hayrettin sönmez, guinness rekorlar kitabı'na girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor 71 yaşındaki sporcu hayrettin sönmez, guinness rekorlar kitabı'na girdi - Son Dakika

Spor 71 yaşındaki sporcu hayrettin sönmez, guinness rekorlar kitabı'na girdi

7 saat önce

SPOR 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi (2)

SPOR 71 yaşındaki sporcu Hayrettin Sönmez, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi (2)

Spor 71 yaşındaki sporcu hayrettin sönmez, guinness rekorlar kitabı'na girdi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
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