SPOR-80 lirayla üye olduğu spor salonu sayesinde dünya 4'üncüsü oldu - Son Dakika

SPOR-80 lirayla üye olduğu spor salonu sayesinde dünya 4'üncüsü oldu

80 lirayla üye olduğu spor salonu sayesinde dünya 4'üncüsü olduDENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, 2.5 yıl önce annesini "okuldan kitap parası istiyorlar" diyerek kandırıp 80 lira pazar alışverişi için ayrılan parayla spor salonuna kaydolan 19 yaşındaki Mahmut Koç, geçen yıl katıldığı Romanya Dünya...

80 lirayla üye olduğu spor salonu sayesinde dünya 4'üncüsü oldu

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DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, 2.5 yıl önce annesini "okuldan kitap parası istiyorlar" diyerek kandırıp 80 lira pazar alışverişi için ayrılan parayla spor salonuna kaydolan 19 yaşındaki Mahmut Koç, geçen yıl katıldığı Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında dünya 4'ncüsü oldu. Milli sporcu olan Koç, şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 18 madalya kazandı.

Çardak ilçesinde yaşayan meslek lise mezunu Mahmut Koç, 2.5 yıl önce belediyenin açtığı spor salona üye olmak istedi ancak parası olmayınca gidemedi. Arkadaşlarının aksine spor salonuna gidemeyen Koç, önce babasından üyelik parası olan 80 lira istedi. Ancak reddedilince bu kez annesi Nuray Koç'a yöneldi. Semt pazarına alışverişe giden annesini "okuldan 80 lira kitap parası istiyorlar" diyerek kandıran Mahmut Koç, parayı alıp, spor salonuna giderek üye oldu. Bir süre spor salonunda vücut geliştirme için çalışan Koç, antrenör Hüseyin Aldı ile bilek güreşi yapmak istedi. Antrenör Aldı, bilek güreşinde Koç'u kolaylıkla yendi ancak ondaki yeteneği keşfedip, bu alana yönlendirerek eğitmeye başladı. 14 aylık eğitimin sonunda Denizli'de ilk bilek güreşi yarışmasına katılan Koç, kendi kilosunda kazanmayı başardı. Türkiye gelinde bilek güreşi yarışmalarına katılan Koç, çeşitli derecelerde toplam 17 madalya kazandı.

ROMANYA'DA DÜNYA 4'NCÜSÜ OLDU

Bilek güreşi eğitimlerine ara vermeden devam eden ve milli olan Mahmut Koç, geçen yıl katıldığı Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kendi kilosunda rakiplerini tek tek yenip, dünya 4'üncüsü olmayı başardı. Amacının daha çok çalışıp dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade eden Mahmut Koç, "Katıldığım yarışmalarda madalyalar kazandım. Kaybettiklerimde oldu ama yılmadım, daha çok hırslandım. Annem parayı vermeseydi belki de bu başarıları elde edemeyecektim. En son katıldığım Romanya'daki yarışmada dünya 4'üncülüğünü kazandım. Amacım dünya şampiyonu olmak" dedi.

Koç'un antrenörü Hüseyin Aldı ise, "Spor salonuna gelince vücut geliştirmek için çalışıyordu. Benimle bilek güreşi yapmak istedi, yeneceğini sanıyordu. Ben kolaylıkla yendim bu sırada bileklerini iyi kullandığı fark ettim ve bilek güreşine yönlendirdim" diye konuştu.

Mahmut Koç, Romanya, Çardak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR-80 lirayla üye olduğu spor salonu sayesinde dünya 4'üncüsü oldu - Son Dakika
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