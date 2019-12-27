Spor 84'üncü büyük ankara koşusu'nun startını bakan kasapoğlu verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor 84'üncü büyük ankara koşusu'nun startını bakan kasapoğlu verdi - Son Dakika

Spor 84'üncü büyük ankara koşusu'nun startını bakan kasapoğlu verdi

6 saat önce

SPOR 84'üncü Büyük Ankara Koşusu'nun startını Bakan Kasapoğlu verdi (1)

SPOR 84'üncü Büyük Ankara Koşusu'nun startını Bakan Kasapoğlu verdi (1)

Spor 84'üncü büyük ankara koşusu'nun startını bakan kasapoğlu verdi

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var"
Mansur Yavaş hakkındaki dava Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:00 Konya'da "2019'a Elveda-Ver Elini Kardeşim" programı düzenlendi - Son Dakika
22:00 Şili'de anayasa değişikliği referandumu 26 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
22:00 Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
22:00 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
21:57 Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor 84'üncü büyük ankara koşusu'nun startını bakan kasapoğlu verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]