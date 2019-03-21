Son Dakika Haberleri: Spor A Milli Futbol Takımı Arnavutluk Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Spor A Milli Futbol Takımı Arnavutluk Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

36 dakika önce

Spor A Milli futbol takımı Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamladı (1)(Tür: Spor)

Spor A Milli futbol takımı Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamladı (1)

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:30 Kaynak: DHA

Arnavutluk, Futbol, Güncel
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