SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldi - Son Dakika

SPOR A Milli Futbol Takımı, Letonya'ya geldi

Serhan TÜRK/ RİGA(Letonya), (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8'inci maçında Letonya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için ülkeye geldi.

Saat 15.30 dolaylarında İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Riga'ya hareket eden kafile, saat 18: 10 dolaylarında şehre iniş yaptı. Milli kafile daha sonra otobüs ile konaklayacağı otele hareket etti.

Letonya - Türkiye karşılaşması 11 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.