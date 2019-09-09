Son Dakika Haberleri: Spor a milli futbol takımı, moldova'da
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Spor a milli futbol takımı, moldova'da

29 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, Moldova'daSerhan TÜRK/MOLDOVA, (DHA)- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6'ncı hafta maçında yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, başkent Kişinev'e geldi.

A Milli Futbol Takımı, Moldova'da

Serhan TÜRK/MOLDOVA, (DHA)- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 6'ncı hafta maçında yarın Moldova ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, başkent Kişinev'e geldi.

Milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 11.00'de havalanan uçakla Moldova'ya geldi. Kişinev Havalimanı'na saat 12.30 sıralarında iniş yapan milli takımı, Türkler bayraklarla karşıladı.

Moldova- Türkiye müsabakası başkent Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Spor a milli futbol takımı, moldova'da

A Milli Futbol Takımı, Moldova, Kişinev, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:39 Kaynak: DHA
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