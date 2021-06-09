SPOR A Milli Futbol Takımı'na EURO 2020 için özel şarkı - Son Dakika

SPOR A Milli Futbol Takımı'na EURO 2020 için özel şarkı

İSTANBUL, (DHA) - A Milli Futbol Takımı'na 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destek olmak için özel bir şarkı hazırlandı.

Mustafa Sandal, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren Bizim Çocuklar çatısının altında, EURO 2020 için yepyeni bir şarkı hazırladı. Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımların ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu; başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duygular merkeze alındı.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mustafa Sandal olmak üzere, şarkıyı seslendiren sanatçılar Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı ile birlikte yapımcılara ve yapım şirketlerine teşekkür etti.