Son Dakika Haberleri: Spor A Milli Futbol Takımı'nda 6 Oyuncu Takımla Birlikte İdmana Çıktı

Spor A Milli Futbol Takımı'nda 6 Oyuncu Takımla Birlikte İdmana Çıktı

45 dakika önce

Spor A Milli Futbol Takımı'nda 6 oyuncu takımla birlikte idmana çıktıİSTANBUL DHAA Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor A Milli Futbol Takımı'nda 6 Oyuncu Takımla Birlikte İdmana Çıktı, System.String[]
Spor A Milli Futbol Takımı'nda 6 oyuncu takımla birlikte idmana çıktı

İSTANBUL DHA

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Dünkü çalışmada takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Sinan Bolat, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emre Taşdemir bugün takımla birlikte idmana çıktı. Milliler, koşu çalışması ile başladıkları idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının yapıldığı ifade edildi.

A Milliler, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:11 Kaynak: DHA

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