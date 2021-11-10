SPOR A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

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SPOR A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım'da oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki günün ikinci çalışması teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 17.00'de başladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman kondisyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Cebelitarık maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkadir Ömür, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.