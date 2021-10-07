Üye Girişi
A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç

07.10.2021 10:07
A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında İstanbul'da Norveç ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında İstanbul'da Norveç ile karşılaşacak. İki ülke bugüne kadar 10 kez rakip olurken, Millilerin 5, Norveç'in de 3 galibiyeti bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında yarın saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Milliler 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Norveç ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan milliler Hollanda'yı 4-2, Norveç'i de 3-0 mağlup etmiş daha sonra Letonya ile 3-3, Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı. Son milli takım arasında Cebelitarık'ı 3-0 yenen ay-yıldızlılar, Hollanda'ya ise 6-1'lik skorla mağlup oldu.

STEFAN KUNTZ İLE İLK SINAV

Hollanda mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Takımın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Kuntz ilk sınavına Norveç karşısında çıkacak. Alman hoca antrenmanlarda oyuncularından ileriye doğru oynamaları gerektiğini aktararak geçiş hücumlarında daha dikkatli olmalarını istedi.

MİLLİLER 599. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Norveç ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 599. maçına çıkacak. Milliler, 322'si resmi, 276'sı özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 227 kez sahadan galip ayrılırken, 228 kez de mağlup oldu. 143 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 796 gol atarken, kalesinde 859 gol gördü.

NORVEÇ İLE 11. RANDEVU

Milli Takım, Norveç ile bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Milliler 8'si resmi, 2'si de özel karşılaşma olmak üzere geride kalan 10 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 3'ünü Norveç kazandı, 2 müsabakada da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Türkiye'nin 14 golüne, Norveç 15 golle karşılık verdi.

ÇAĞLAR, OZAN VE ORKUN CEZALI

Milliler Norveç maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Ay-yıldızlılarda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezalarından dolayı Norveç müsabakasında görev alamayacak.

HAALAND VE SÖRLOTH YOK

Norveç'te, Milli Takım'a karşı oynayacakları mücadele öncesinde yıldız futbolcuları sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor. Erling Haaland, Alexander Sörloth'un yanı sıra Premier Lig'de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.

FELİX BRYCH YÖNETECEK

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)

A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç
A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç
A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç

2022 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Norveç, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mantar ile karıştırılan tırnak tümörü, büyük tehlike saçıyor 10:06 Mantar ile karıştırılan tırnak tümörü, büyük tehlike saçıyor Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu 09:41 Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor 09:35 Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar 08:48 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum 07:29 Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı 07:23 Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı

Son Dakika Haberleri
10:06 Mantar ile karıştırılan tırnak tümörü, büyük tehlike saçıyor
09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
09:38 Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
09:35 Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor
09:33 İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı
09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?
08:53 Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı
08:48 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar
08:04 TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:39 Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti
Gramaj hilesine başvuran ünlü ketçap markasına 114 bin lira ceza Gramaj hilesine başvuran ünlü ketçap markasına 114 bin lira ceza         
10:09
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı         
09:39
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı Gökhan Çıra ile boşanmasından bahseden Selin Ciğerci, gözyaşlarına hakim olamadı         
08:54
TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
08:05
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 10:13:12. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement