A Milli Futbol Takımı'nın konuğu Norveç - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında İstanbul'da Norveç ile karşılaşacak. İki ülke bugüne kadar 10 kez rakip olurken, Millilerin 5, Norveç'in de 3 galibiyeti bulunuyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında yarın saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Milliler 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Norveç ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Grup maçlarına iyi bir başlangıç yapan milliler Hollanda'yı 4-2, Norveç'i de 3-0 mağlup etmiş daha sonra Letonya ile 3-3, Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı. Son milli takım arasında Cebelitarık'ı 3-0 yenen ay-yıldızlılar, Hollanda'ya ise 6-1'lik skorla mağlup oldu.

STEFAN KUNTZ İLE İLK SINAV

Hollanda mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Takımın başına Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Kuntz ilk sınavına Norveç karşısında çıkacak. Alman hoca antrenmanlarda oyuncularından ileriye doğru oynamaları gerektiğini aktararak geçiş hücumlarında daha dikkatli olmalarını istedi.

MİLLİLER 599. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Norveç ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 599. maçına çıkacak. Milliler, 322'si resmi, 276'sı özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 227 kez sahadan galip ayrılırken, 228 kez de mağlup oldu. 143 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 796 gol atarken, kalesinde 859 gol gördü.

NORVEÇ İLE 11. RANDEVU

Milli Takım, Norveç ile bugüne kadar 10 kez rakip oldu. Milliler 8'si resmi, 2'si de özel karşılaşma olmak üzere geride kalan 10 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 3'ünü Norveç kazandı, 2 müsabakada da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Türkiye'nin 14 golüne, Norveç 15 golle karşılık verdi.

ÇAĞLAR, OZAN VE ORKUN CEZALI

Milliler Norveç maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Ay-yıldızlılarda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezalarından dolayı Norveç müsabakasında görev alamayacak.

HAALAND VE SÖRLOTH YOK

Norveç'te, Milli Takım'a karşı oynayacakları mücadele öncesinde yıldız futbolcuları sakatlıklarından dolayı kadroda yer almıyor. Erling Haaland, Alexander Sörloth'un yanı sıra Premier Lig'de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.

FELİX BRYCH YÖNETECEK

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Christian Gittelmann ise AVAR olarak görev alacak.

(Oğuzhan Ort/İHA)