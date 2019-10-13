Spor a milli futbol takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında fransa'da - 1
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SPOR A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa'da - 1.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
SPOR A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa'da - 1
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