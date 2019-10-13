Son Dakika Haberleri: Spor a milli futbol takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında fransa'da
Son Dakika Güncel Spor a milli futbol takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında fransa'da

Spor a milli futbol takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında fransa'da

1 saat önce

SPOR A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa'da (TÜM GÖRÜNTÜLER)

SPOR A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa'da (TÜM GÖRÜNTÜLER)

Spor a milli futbol takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında fransa'da

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:34 Kaynak: DHA
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