Spor a milli futbol takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında fransa'da
1 saat önce
SPOR A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa'da (TÜM GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:34 Kaynak: DHA
SPOR A Milli Futbol Takımı, yoğun güvenlik önlemleri altında Fransa'da (TÜM GÖRÜNTÜLER)
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