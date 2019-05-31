Son Dakika Haberleri: SPOR A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları
Son Dakika Güncel Haber

SPOR A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları

22 dakika önce

SPOR A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıklarıCenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadıEmre, Burak, Dorukhan, Emre Taşdemir, Mahmut Tekdemir ve Yusuf Yazıcı takımla çalıştıNamık Kemal KILINÇ SERİK-ANTALYA,(DHA) - Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, pazar günü...

SPOR A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları
Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı
Emre, Burak, Dorukhan, Emre Taşdemir, Mahmut Tekdemir ve Yusuf Yazıcı takımla çalıştı
Namık Kemal KILINÇ SERİK-ANTALYA,(DHA) - Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, pazar günü Özbekistan'la oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Dün oynanan Yunanistan karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmana katılmazken, Enes Ünal ise koşu yaptı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takım'ın Antalya kampı sürüyor. A Milliler, kamp kapsamında ikinci hazırlık maçında 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Yunanistan maçında forma giyen futbolcular saat 11.00'de yenilenme çalışması yaparken, akşam antrenmanında ise takımla birlikte çalıştılar.
Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde takımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda A Milliler, top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha önce fizyoterapist eşliğinde çalışan Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Dorukhan, Emre Taşdemir ile Mahmut Tekdemir ve Yusuf Yazıcı da takımla birlikte çalıştı. Yunanistan'la oynanan karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu antrenmana katılmazken, Enes Ünal koşu yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
(FOTOĞRAFLI )
SPOR A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:15 Kaynak: DHA
Emre Taşdemir, Özbekistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toronto Raptors ilk maçta Golden State'i yenip, seride öne geçti Joachim Löw hastaneye kaldırıldı A Milli Takım'da Cenk Tosun şoku! 1 ay sahalardan uzak kalacak İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 20:37:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR A Milli Takım'da Özbekistan hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]