SPOR A Milli Takım, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

A Milli Takım, Mevlana
Müzesi'ni ziyaret etti
İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA
) - Türkiye A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberindeki futbolcular, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya
'da Fransa
ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya
'da 11 gün süren kamp çalışmasının ardından dün Konya'ya geldi. Akşam saatlerinde maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, bugün Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Teknik direktör Şenol Güneş ve beraberindeki futbolculara, Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar
, müzedeki eserler hakkında bilgiler verdi. Mevlana'nın sandukası başında dua eden futbolcular, eserleri tek tek inceledi. O sırada müzeyi ziyarete gelenler de karşılarında milli futbolcuları görünce şaşırdı. Vatandaşlar futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Yoğun ilginin olduğu ziyaretin ardından A Milli Takım, kamp yaptığı otele döndü.
Teknik direktör Şenol Güneş, bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından A Milli Takım, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.