Spor A.Ş.'den Özel Ziyaret
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporu sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirmeye ve her kesimin sporu bir yaşam tarzı haline getirmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporu sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirmeye ve her kesimin sporu bir yaşam tarzı haline getirmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Spor A.Ş. bu anlamda gerçekleştirdiği etkinlikle otizmli çocuklarımıza farklı bir gün yaşattı.
Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle Kayseri Özel Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Yaz döneminde de başta doğa kampları olmak üzere özel çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiren Spor A.Ş., Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü de unutmadı.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan otizmli çocuklar Spor A.Ş.'nin eğitmenleri ile hem eğlendiler hem de spor yaptılar. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:56 Kaynak: İHA
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