Spor A.Ş.'den sosyal mesafe gereği vatandaşlara online eğitim

Türkiye'de korona virüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe kararlarının ardından tesislerinde çalışmalara bir süre ara veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sosyal platformlarından vatandaşlara canlı olarak spor eğitimi veriyor.



Vatandaşlara günde 2 kere canlı spor desteği verdiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ülkemiz de ciddi bir mücadele içerisinde. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak bizler de elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz bu kapsamda. 26 Mart tarihinden itibaren biz evden insanlarımıza spor yaptırmaya başladık. Daha öncesinden aldığımız bir kararla da tesislerimizde spor yapan 12 bin üyemizin üyeliklerini dondurduk hiçbir hak kaybı yaşanmasın ve sosyal mesafeyi korusunlar diye. Artık evlerinden spor yapma imkanı sunuyoruz kendilerine. Burada da hafta içi her gün sabah saat 10.00 ile 11.00 arası, akşam üzeri de 18.00 ile 19.00 arasında canlı spor desteği veriyoruz. Hem bakanlığımızın hem diğer idarelerimizin yaptığı açıklamaları yakinen takip ederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak, bütün tedbirlerimizi imkanlarımız ölçüsünde sağlıyoruz zaten. Tesislerimizin tamamını dezenfekte etmiş durumdayız. İnşallah en kısa sürede bu olayların üstesinden gelip, üyelerimizle tekrar buluşmayı bekliyoruz" dedi.



Somtaş, canlı yayınlardan sonra da videoları internet ortamına yükleyerek izlenmesini sağladıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Yaptığımız canlı yayınlarda 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 eğitmenimizle biz 1 saat boyunca takipçilerimize spor eğitimini veriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebiliyorlar ve canlı yayın bittikten sonra da bu videolarımızın tamamının izlenebileceği bir platforma yüklüyoruz ve vatandaşlarımızın buradan erişimini sağlıyoruz. Her gün televizyonlar ve diğer sosyal mecraların tamamında duyurular yapılıyor. Biz de seanslarımızdan önce zaten vatandaşlarımıza anlatıyoruz bu durumu. Lütfen evde kalsınlar. Biz bağışıklıklarını güçlü tutmak ve evde hareketsiz kalmamaları adına zaten buradan spor eğitimi desteğini veriyoruz. Vatandaşlarımız lütfen evde kalsınlar." - KAYSERİ