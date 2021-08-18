Spor A.Ş.'den Zafer Bayramı'na özel iki turnuva

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle '30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu ve Tenis Turnuvası' düzenleyecek.

20-30 Ağustos 2021 tarihlerinde Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu ve 22 - 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Tenis Turnuvası için kayıtlar devam ediyor. Turnuvaya kayıt yaptırmak isteyenler BüyükşehirBelediyesi yanında bulunan Bayanlar Spor & Fizyospor (Büyükşehir Belediyesi yanı) Merkezi'ne başvurabilecek. Plaj voleybolu için takımlar 5 kişiden (4 asil 1 yedek) oluşurken sadece 18 yaş üstü katılım sağlayabilecek. Tenis turnuvasında ise katılım için 16 yaşını doldurma şartı aranacak. Her iki turnuvaya da katılımlar ücretsiz olurken maçların 18.00-20.00 arasında oynanacağı duyuruldu.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesislerinde yapılacak olan iki turnuva içinde kayıtlar devam ediyor. - KAYSERİ