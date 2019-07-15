Son Dakika Haberleri: Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü kupalar ile döndü
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Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü kupalar ile döndü

2 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi takımları kızlarda Türkiye dördüncüsü erkeklerde ise Türkiye altıncısı oldular.

Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü kupalar ile döndü, System.String[]
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10-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Amasya'da düzenlenen Minik Kız ve Minik Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonasında Spor AS Gençlik ve Spor Kulübü Kız Takımı Türkiye 4.'sü, Erkek takımı ise Türkiye 6.'sı olmuştur.

Birçok takımın arasında büyük bir başarıya imza atan Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübü bundan sonraki katılacağı Türkiye Şampiyonalarında kupayı Kayseri'ye getirmek istiyor.

Spor A.Ş Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, " Almış oldukları derecelerden dolayı, antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi. - KAYSERİ
Kayseri, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
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