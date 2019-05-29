Son Dakika Haberleri: Spor A.Ş. Hacılar Akşamına Renk Kattı
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Spor A.Ş. Hacılar Akşamına Renk Kattı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliği Hacılar'da düzenlendi.

Spor A.Ş. Hacılar Akşamına Renk Kattı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliği Hacılar'da düzenlendi.

Hacılar Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın spor ve oyun grupları ile donatıldığı etkinliğe çocukları ile birlikte katılan vatandaşlar hoş bir ramazan akşamı geçirdi. Programda yarışmalara katılan ve ödül almaya hak kazanan çocuklara hediyelerini veren Başkan Özdoğan burada yaptığı konuşmada; "Oyunlarda ödül kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ben emeği geçen başta Büyükşehir Belediye başkanımız olmak üzere Spor A.Ş.'nin tüm yönetim kadrosuna, çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinlikler bu yaz içerisinde devam edecek. Mübarek Ramazan ayındayız. Rabbim sağlıkla sıhhatle de bayrama ulaşmayı hepimize nasip etsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:06 Kaynak: İHA
Kayseri, Hacılar, Güncel
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