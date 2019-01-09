Spor A.Ş.'nin Şampiyonları
2 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, bir çok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkartıyor.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, bir çok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkartıyor. Erciyes
'te yapılan 'Kayak Büyük Slalom İl Birinciliği' yarışmasına Spor A.Ş. ile birlikte 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. Yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nden U-14 Bayanlar Kategorisinde Melis Çıklabakkal, U-16 Erkekler Kategorisinde de Osman Köküm birinci olma başarısını gösterdi.
Yarışmada ayrıca Spor A.Ş. sporcularından U-12 Bayanlar Kategorisinde Naz Bursa
ile U-16 Bayanlar Kategorisinde Elif Berru Kulluk ikinci, U-14 Erkekler Kategorisinde ise Seyit Mehmet
Yaylacıoğlu üçüncü oldu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor
Köpeklerin Liseli Öğrenciyi Öldürdüğü İlçede Vatandaşlar Sokakta Sopayla Geziyor
Son Dakika! Galatasaray, Hem Marcos'un Hem Emre Taşdemir'in Transferi Açıkladı
Alman Devi Bayern Münih, Benjamin Pavard'ı Renklerine Bağladı