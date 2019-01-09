Son Dakika Haberleri: Spor A.Ş.'nin Şampiyonları

Spor A.Ş.'nin Şampiyonları

2 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, bir çok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkartıyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, bir çok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkartıyor.

Erciyes'te yapılan 'Kayak Büyük Slalom İl Birinciliği' yarışmasına Spor A.Ş. ile birlikte 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. Yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nden U-14 Bayanlar Kategorisinde Melis Çıklabakkal, U-16 Erkekler Kategorisinde de Osman Köküm birinci olma başarısını gösterdi.

Yarışmada ayrıca Spor A.Ş. sporcularından U-12 Bayanlar Kategorisinde Naz Bursa ile U-16 Bayanlar Kategorisinde Elif Berru Kulluk ikinci, U-14 Erkekler Kategorisinde ise Seyit Mehmet Yaylacıoğlu üçüncü oldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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