Son Dakika Haberleri: Spor A.Ş. Şampiyonlar Çıkarmaya Devam Ediyor

Spor A.Ş. Şampiyonlar Çıkarmaya Devam Ediyor

40 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, birçok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor.

Spor A.Ş. Şampiyonlar Çıkarmaya Devam Ediyor, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, birçok branşta olduğu gibi kayakta da şampiyonlar çıkarmaya devam ediyor. Spor A.Ş. Kayak Takımı "Kayak Slalom İl Birinciliği" müsabakaları sonucu takım halinde birinci oldu.

Erciyes-Hacılar Kapı Kayak Pisti'nde yapılan "Kayak Slalom İl Birinciliği" yarışmasına 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. İki gün süren yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Kayak Takımı 12 madalya ile birinci olma başarısını gösterdi.

Kayak Slalom İl Birinciliği'nde Sspor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Bayanlarda Melis Çıklabakkal, Erkekler de Osman Köküm kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazanmışlardı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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