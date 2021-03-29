Spor A.Ş. sporcularından havuzda büyük başarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakalarında büyük başarı elde etti.

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi

Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu