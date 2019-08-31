Spor A.Ş. tarafından 1. Erciyes Tenis Turnuvası düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyenin 150'inci yılı etkinlikleri kapsamında tenis turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyenin 150'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki spor alanında gerçekleştirilen 1. Erciyes Tenis Turnuvası'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte ödül törenine katılan Başkan Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramını da kutlayarak, "Bu ülke bu duruma kolay gelmedi. Bu yüzden birbirimizin, bayrağımızın, değerlerimizin kıymetini bilelim. Şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi. Konuşmasında bisiklet turu ve tenis turnuvasına katılanlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, herkesi mutlaka spor yapmaya davet etti.



Başkan Memduh Büyükkılıç daha sonra dereceye girenlere ödüllerini verdi. 1. Erciyes Tenis Turnuvası'nda Ertuğrul Burak Sabuncu birinci, Berkay Demir ikinci, Hilmi Danışman da üçüncü oldu. Sporcuların yeni tenis kortu istekleri üzerine Hava İkmal Millet Bahçesi projesi içinde tenis kortlarının da olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi'nde herkesin kendisine bir yer bulacağını kaydetti. - KAYSERİ