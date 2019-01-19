Son Dakika Haberleri: Spor Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da

Spor Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da

1 saat önce

Spor Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'daMehmet Can PEÇE RİZE, (DHA) -Çaykur Rizespor, yeni transferi Aatif Chahechouhe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Spor Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da

Mehmet Can PEÇE RİZE, (DHA) -

Çaykur Rizespor, yeni transferi Aatif Chahechouhe ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, Aatif ile yarım sezon anlaştıklarını, sezon sonu da devam etmesini istediklerini dile getirdi Er, Hocamıza kendisi çalışmaktan mutlu olacağını söylemişti. Fenerbahçe'de iç problemler yaşadı. Fenerbahçe'nin Aatif'a ihtiyacı olduğu halde Sayın Ali Koç Rizespor'a gitmesini istedi. İstanbul'da görüşmeleri tamamdık. İnşallah her maç asist ve golleri ile taraftarı coşturmasını bekliyoruz. Her şeyden önce sağlık diliyoruz dedi.

Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe ise, Okan Buruk ile Sivasspor'da çalışma fırsatı bulduğunu, Fenerbahçe Kulübü'nün fedarlık yapığını ifade etti. Aatıf, Okan Buruk hocam Rize'ye gelmem için bana çok büyük güven verdi. Kulübüm Fenerbahçe'de Rizespor'a gelebilmek için çok fedakarlık yaptı. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile görüştük. Gelmem de etkili oldu. Kolay olmayacak. Zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Sezon sonunda hep birlikte mutlu olacağız. Rizespor ile yeni bir başlangıç yapıyorum. Rizespor'a her şeyimi vereceğim. Sakatlığım yok. Fiziksel olarak tam hazır olamayabilirim. Çünkü, Fenerbahçe'de kadroda değildim. Kasımpaşa maçında oynayabileceğime inanıyorum. Hocamız ile bunu konuşacağız. Bize vereceği süre konusunda konuşacağız. Her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Süper Lig'de kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlar bana çok güzel destek mesajları verdi. Herkese minnettarım şeklinde konuştu.

Taraftarlar Faslı oyuncuyu stat girişinde meşale ile tezahüratlar ve meşaleler yakarak karşıladı.

(FOTOĞRAFLI)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:05 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Çaykur, Aatif Chahechouhe, Rizespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 Yıl Önce Doğu Karadeniz'de Üretimine Başlanan Beyaz Çayın Kilosu 4 Bin TL'den Satılıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İsyan Etti: Benden Ne İstiyorsunuz?

Ankaragücü Maçında Sarı Kart Gören Belhanda, Göztepe Maçında Cezalı Duruma Düştü Galatasaraylı Taraftarlar, Abdurrahim Albayrak'a "Transfer Nerede?" Diyerek Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 21:09:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]