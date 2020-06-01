SPOR ABD'deki protestolarda dikkat çeken Beşiktaş yazısı - Son Dakika

SPOR ABD'deki protestolarda dikkat çeken Beşiktaş yazısı

İSTANBUL, (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini protesto etmek için halk sokaklara dökülürken, protestolar arasında Beşiktaşlı taraftarların yazısı dikkat çekti.

George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine gelen tepkiler ABD'de çığ gibi büyüyor. Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonucu sokaklara çıkan ve protestolarda bulunan vatandaşlara Beşiktaşlı taraftarlar da dolaylı olarak katıldı. Bir aracın arkasına yazılan yazıda, "Bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın, bırakın o ayrıcalık bizde kalsın !" denildi. Protestocular arasında bir kamyonun arkasında bulunan ve dikkat çeken bu yazı gündem oldu.