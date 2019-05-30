SPOR Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldı
19 dakika önce
SPOR Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldıKulüp binasından çıkan Avcı, açıklama yapmadan aracına bindiSerhan TÜRK, İstanbul DHAMedipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:19 Kaynak: DHA
SPOR Abdullah Avcı
, Başakşehir
'den ayrıldı
Kulüp binasından çıkan Avcı, açıklama yapmadan aracına bindi
Serhan TÜRK, İstanbul
DHA
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ
ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Başakşehir kulübü yazılı açıklama yaparken, Avcı ise basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı. Aracına binerek giden Abdullah Avcı'yı yöneticilerden Mustafa Eröğüt uğurladı.
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