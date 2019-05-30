Son Dakika Haberleri: SPOR Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldı
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SPOR Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldı

19 dakika önce

SPOR Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldıKulüp binasından çıkan Avcı, açıklama yapmadan aracına bindiSerhan TÜRK, İstanbul DHAMedipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPOR Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldı
Kulüp binasından çıkan Avcı, açıklama yapmadan aracına bindi
Serhan TÜRK, İstanbul DHA
Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Başakşehir kulübü yazılı açıklama yaparken, Avcı ise basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı. Aracına binerek giden Abdullah Avcı'yı yöneticilerden Mustafa Eröğüt uğurladı.
SPOR Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:19 Kaynak: DHA
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