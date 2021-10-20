Abdullah Avcı destek istedi - Son Dakika

Abdullah Avcı destek istedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi yolda olduklarını belirterek desteğe devam edilmesini istedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi yolda olduklarını belirterek desteğe devam edilmesini istedi. Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Tabzonspor'da moraller yerinde. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne antrenmanı takip etmeye gelen basın mensuplarıyla tek tek selamlaşarak 'hoşgeldin' diyen Abdullah Avcı, kısa bir süre de sohbet etti. İyi yolda olduklarını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İyi yoldayız. Destek olmaya devam edin. Umarım karşılığını alırız" diyerek basın mensuplarına iyi çalışmalar dileğinde bulundu. (Gökmen Şahin/İHA)

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