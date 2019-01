Spor Abdullah Avcı Hedefimiz Çifte Kupa

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - FOTOĞRAF Gürkan DURAL ANTALYA (DHA) -



Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'nı da önemsiyoruz. Hedefimiz iki kupayı da kazanmak dedi.



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



3 senedir ligin ilk yarısını lider bitirdiklerine işaret eden deneyimli teknik adam, bu başarının temel ögelerini paylaştı. Başkan ve yönetim kurulunun kulübün vizyonuyla ilgili olarak önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Abdullah Avcı, Bununla birlikte özellikle istikrar ve sürekliliğin olduğu bir teknik heyet ve oyuncu grubumuz var. Kendi adıma 11 seneye tekabül eden bir durum. Milli takım sürecinin dışında 400 küsür maça çıkmışım bu kulüpte. Tamamen saha içerisinde oyun, oyuncu kalitesini geliştirebilmek için bütün ekiple birlikte çalışmalar yapıyoruz. Sağlık departmanı ayrı, performans departmanı ayrı, analiz departmanı ayrı, oyuncu ve maç izleme departmanı ayrı. Buradan bir bilgi akışı ve bununla beraber gelen verileri karara bağlayıp çalışmalar yapıyoruz. Sürekli gelişim görev tanımlarının tamamen paylaşıldığı bir organizasyonun içerisinde gelişen bir futbol takımı var dedi.



SONUÇLANDIRMA PROBLEMİMİZ VAR, ROBINHO TRANSFERİ BUNUN İÇİN



Ligin en az gol yiyen takımı olmakla birlikte en fazla topa sahip olan, en fazla kalecinin ayağını kullanan, en fazla rakip ceza sahasına giren ve özellikle deneyimli bir kadroları olmasına karşın en fazla mesafe kat eden bir ekip olduklarının altını çizen Abdullah Avcı, takımın eksik yönleri ve Robinho transferine ilişkin ise Onun için buralardayız. Ancak özellikle sonuçlandırmayla alakalı bir takım problemler vardı, ceza sahasına kadar geliyoruz, pozisyona giriyoruz. Robinho transferi bunun için. Hem kenar oynayabiliyor, hem santrfor oynayabiliyor, 10 numarada oynayabiliyor, evrilirse 8 numarada da oynama durumu var. Bununla beraber oyuncu profili şunu hissettiriyor; zaten topa sahip olan bir takımız, teknik kapasitesi yüksek dar alanda problem çözen ve bununla birlikte sonuca etki eden oyuncu olmasıyla beraber bu transfer bizi düşündürdü, başkanımız da bunu gerçekleştirdi. Şu an her şey olumlu gidiyor ancak bundan sonrası maçlar başladığı zaman performansı belirleyecek. Umarım o kalitesini takımımızda da yansıtır ve katkı sağlar diye düşünüyorum ifadelerini paylaştı.



SERDAR TAŞÇI, OYUN PLANIMIZA UYGUN BİR STOPER



Ayrıca Serdar Taşçı transferine ilişkin de konuşan deneyimli çalıştırıcı, Serdar benim Stuttgart'ta oynarken tanıdığım bildiğim ve beğendiğim bir oyuncuydu. Serdar bizim oyunumuza uygun stoperlerden birisi. Yerli ve uluslararası deneyime sahip olması, Costa'nın gitmesiyle beraber orada oluşan boşlukta en doğru oyuncu profili o duruyordu. Bir tek handikabı 6 aylık süreçtir. Sezon başından itibaren maç oynamadı ama dün test sonuçlarını aldığımızda bireysel olarak da bir takımla çalışmış, şu an itibarıyla bir sakatlık yaşamazsa erken dönecek gibi duruyor. Sezon başında da düşündüğümüz ama alamadığımız bir oyuncuydu. Şu an itibarıyla hem bir boşluğu doldurduk, hem oyun planına uygun bir stoper aldık diye konuştu.



ARDA ÇOK ÇALIŞIYOR, İSTEKLİ VE ARZULU



Arda Turan'ın performansının sorulması üzerine ise görüşlerini dile getiren Abdullah Avcı, İlk yarıyı aslında Başakşehir Futbol Kulübü'nün üzerinden değerlendirdiğimizde sadece Arda Turan üzerinden değil, Elia gibi Arda gibi Emre gibi, Adebayor'un genel durumuyla ilgili, bu oyuncu havuzundan performans anlamında çok faydalanamadık. Ancak sistem ve organizasyon, bizi yine yukarıda tuttu. Bunların bu sene ikinci yarı itibarıyla hem performansları hem de takıma katkıları ilk yarıya oranla iyi olacağını, devre çalışmalarının onların adına da iyi gittiğini düşünüyorum. Arda da bunlardan bir tanesi. Uzun süredir tanıdığım yetenekli bir oyuncu. Performans bunu belirleyecek. Şu an çok çalışıyori istekli ve arzulu. Umarım bu işler biliyorsunuz bir maç oynar, bir asist yaparsın takım kazanır o seni zihinsel olarak yukarı çeker Arda da bu fırsatı bekliyor şeklinde konuştu. Arda'nın son derece yetenekli olduğunu belirten Avcı oyuncunun sözleşmesine dair ise öncelikle şu an odaklandıkları noktanın şampiyonluk yarışı olduğunu ve Arda, Edin Visca gibi isimlerin geleceğinin daha sonra kulübün menfaatleri öncelik alınarak değerlendirileceğine işaret etti.



EMEKLEYEN AMA EMEKLERKEN HIZLI KOŞMAYA BAŞLAYAN BİR TAKIMIZ



Medipol Başakşehir'in son yıllarda ligin sonuna kadar şampiyonluk yarışında yer almasına karşın mutlu sona ulaşamamasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonluk kültürü olan kulüpler farklı kulüpler. Biz emekleyen ama emeklerken hızlı koşmaya başlayan bir takımız. Özellikle bence son 2.5 senenin kaçan şampiyonluğu geçen senedir. Ondan önceki sene itibarıyla lige başladığımızda 17 maç mağlup devreyi bitirdikten sonra insanlar bu hayali kurmaya başladı. O zamanlar ben bu ifadeyi kullanmadım ama geçen sene kaçan bir şampiyonluk vardı. Sonuna doğru da önde olduğumuz bir yarış vardı. Buradan çıkardığımız hem oyun olarak hem de oyunun dışında buradaki grubun enerjisiyle alakalı. Bu sene itibarıyla biraz onun üzerinde çalışıyoruz. Burada yarışmak kolay değildir, bu yarışlar kültüre sahip takımlarla yarışmak kolay değil. Oyun içinden biraz teknik olarak bakan bir teknik adamım. Oyun içinde kalacağız yine. Bunun için de oyunun kalitesini yükseltip sonuçlandırmayı daha iyi yapan, bununla beraber herkesin odaklandığı tek nokta enerjisi ve birbirine destek olan. Umarım karşılığını alacağız açıklamalarında bulundu.



MİLLİ TAKIM BAŞKA BİR YERDİR, BU FIRSATLAR TABİİ Kİ DEĞERLENDİRİLİR



Daha önce milli takım deneyimi olan ve bu konuda yeniden milli takım ile yollarının kesişmesi ihtimaline ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Avcı, bunun etrafında Türk futboluna dair bakış açısını da yansıttığı açıklamasında, Sadece milli takımdaki olumlu veya olumsuz sonuçlarla ilgili olarak bakmamak lazım. Türk futbolundaki istikrar nasıl yakalanabilir, altyapı ve ligler ile ilgili organizasyonlar nasıl yapılabilir, eğitim nasıl yapılır uygulanır ve denetlenir Temelinde buna bakmak lazım. Birey olarak bakacak olursam, her teknik direktöre nasip olmayacak bir duygu, çok önemli bir duyguyu yaşamış bir teknik adamım. Üzüldüğümüz kırıldığımız anlar olmasına rağmen bana çok önemli, hayatımın içerisinde, uluslararası seviye içerisinde, yönetme ile ilgili çok önemli tecrübeler kazandırdı milli takım. Bundan sonra olur ya da olmaz, olduğunda orası başka bir yerdir. Bu fırsatlar tabii ki değerlendirilir, konuşulur. Öncelikle kulübüm ile olmak kaydıyla. Geçmişe dönüp baktığımda geçmişinle yaşarsan geleceğini organize edemezsin ama geçmişten neler çıkarmışsın, neler cebine koymuşsun bunlardır önemli olan. Türk futbolunun sorunu A Milli Takım düzeyi değildir, onların en alttan başlayan kulüp ve milli takım bazındaki organizasyonudur ifadelerini paylaştı.



BURAK YILMAZ İLE ÖNCEKİ SÜREÇLERDE TEMASIMIZ OLMUŞTU



Bu sezonki ligi de değerlendiren Avcı, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz transferine ilişkin de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bu sene lige bu anlamda özellikle Kemal Özdeş ile iyi bir takım olan Mustafa Denizli'nin gelişiyle başka bir oyun oynayan Kasımpaşa var, Evkur Yeni Malatyaspor da Erol Bulut ile önemli bir çıkış yaptı. Burak Yılmaz, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli golcülerden biridir ki benimde daha evvelden genç milli takımlardan tanıdığım bir oyuncu. Belki de Türk futbolunun gol vuruşu konusundaki en net oyuncularından bir tanesidir. Bundan sonraki süreçte rakip olduk başarılar diliyorum. Haftalık bu sonuçlar veya duygular ligin gidişatını belirleyecektir. Burak Yılmaz için daha evvelki süreçlerde olmuştu ancak son zamanlarda oyuncunun kendisiyle ilgili bir tasarrufumuz olmadı dedi.



TÜRK FUTBOLUNUN TRABZON'A İHTİYACI VAR



İkinci yarıya Trabzonspor maçıyla başlayacak olan Medipol Başakşehir'de bu maçı da değerlendiren Abdullah Avcı, Türk futbolunun Trabzon'a ihtiyacı var, önemli bir insan kaynağı ve oyuncu havuzuna sahip bir şehirden bahsediyoruz. Süper Lig'den tut en alt liglere kadar Trabzon patentli oyuncu sayısı fazladır. Kısa, orta ve uzun vadede doğru bir planlama ile giderlerse şampiyonluklar yaşayabilecek bir takım olacaklar. Ama biz toplum olarak sabırsızız. Ünal Karaman'ın orada yakaladığı çıkış var. Yarışın içerisinde olması Türk futbolu açısından önemli. İlk maçımız onlarla. Trabzonspor ile ne zaman oynarsan oyna keyiflidir, atmosfer güzeldir. İlk maçımızı orada oynayacağız. Umarım iyi oyunların olduğu ama bizim kazanarak döneceğimiz bir maç olur diye konuştu.



KUPAYI ALABİLMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR HEDEF



Hem lig, hem de Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarına değinen Avcı, Kulüp, tarihinde 2 kupa finali oynadı. İki maçı da penaltı ve uzatmalarda kaybetti. Bizim önceliğimiz lig, ana hedeflerimizden bir tanesi. Türkiye Kupası'nın hem maneviyatı, hem de prestiji önemli, maddiyatı da var. Derinliği ve birbiriyle rekabeti olan bir kadro yapımız mevcutvar. Şu ana kadar kadroyu o şekilde kullandım. Kupa ve lig kadrosu var, arada birkaç futbolcu değişiyor. O da bizim hedeflerimizden bir tanesi ki kupadaki maç sayısı biraz daha azaldı. Kupayı alabilmek bizim için önemli bir hedef. Umarım bunu da gerçekleştiririz diye konuştu.



FENERBAHÇE, 100 SENEDE BİR YAŞANABİLECEK BİR ŞEY YAŞIYOR



Fenerbahçe'nin ligdeki konumuna dair de düşüncelerinin sorulması üzerine Avcı, 100 küsür senelik belki bir-iki kere olabilecek bir süreci şu anda Fenerbahçe yaşıyor. Bunlar futbolun içerisinde ve doğasında olan şeyler. Kolay bir süreç değil ama Fenerbahçe'nin kültürü, geçmişi, oyuncu kadrosu, camiası, potansiyeli ve her şeyiyle elbette buradan çıkacaktır. Tabii nereye kadar gidecek, nasıl bir başlangıç yapacak Oyun şöyledir; bir tane kazanırsın, bir tane daha derken başka bir şeyi hayal ettirir sana. O yüzden Fenerbahçe muhakkak bu işin en önemli renklerinden bir tanesi. Belki 100 senede bir yaşayabileceği bu süre yaşadılar. Bununla ilgili detayları kendi yönetimleri, teknik heyeti oyuncuları neler yaşadılar bilemem ama çok ender olan bir şey onların başına geldi yorumunu yaptı.



DÜNYADA FUTBOL NASIL DÖNÜŞÜYORSA, HERKES DE BUNA AYAK UYDURACAK



Özelinde rakipleri iyi analiz etmesi ve buna dair maçlarda çözümler geliştirmesiyle tanınan Abdullah Avcı, saha içerisinde duygu ve coşku kadar bilimsellik ile birlikte teknik taktiğin de öne çıktığını aktararak, Teknik taktik, plan organizasyon bilim analiz ne kadar önemliyse bir takımın da takımdaşlığı duygusu coşkusu son derece önemli. Biz bir maça hazırlanırken sınava hazırlanır gibi hazırlanıyoruz. Bunun için de rakamlar bir yere kadar verileri kullanabilirsiniz ama neyi planlıyorsun Topa mı sahip olacaksın, bekleyecek misin, kim ne yapacak Nasıl yönlendirirsin gibi detaylar var. Oyun buna gitti. Bende ekibimle beraber bu derse çalışırken, bir sürü detay ile uğraşırken insanları bilgilendirme, bu oyuna biraz daha bakış açılarını değiştirebilme, medyanın da aynı zamanda bu oyuna bakış açısını sağlayabilmek. Yani bu oyunu aslında ortaya attığımız karmaşık bir oyundan çıkmıştır tamamen planların santim santim hesapların planlandığı bir oyuna dönmüştür. Ben de bunu bu şekilde ligimizin de yavaş yavaş buna döndüğünü görebiliyoruz. Hem oyuncu kalitesi değişti hem de oyun planlarında da değişiklikler oluyor. Olması gereken bu. Mücadele ettik kazandık ile bu kadar parçayı bir araya getirmeyi bu şekilde anlatamayız. Onun için ben bu şekilde çalışacağım, umarım gelişen dünyada futbol nasıl dönüşüyorsa herkes de buna ayak uyduracak diye düşünüyorum ifadelerini kullandı.



TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR



Hafta hafta ligin ikinci yarısını değerlendireceklerini belirten Avcı, ligin en yaşlı takımı olmalarına yönelik eleştirilere ilişkin de her hafta oyuncuların sakatlanma, yaralanma, yorgunluk ve toparlanma ölçümlerinin yapıldığını ve antrenman planlarının buna göre oluşturulduğunu kaydetti. Böylelikle sakatlanma riskini de minimum seviyeye indirdiklerini belirten Avcı, antrenman planlamasının iyi yapılması halinde yaştan kaynaklı performans düşüşünün yaşanmayacağını sözlerine ekledi. Takımda aile ortamı olduğunun da altını çizen Avcı, iki kupa finali oynadıklarını ve uzatmalar ile penaltılar sonucunda bu iki kupayı kaybettiklerini söyleyerek, lig kadar kupanın da hedefleri arasında olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti.

