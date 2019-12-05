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Spor abdullah avcı: oyun beni memnun etmedi

6 saat önce

SPOR Abdullah Avcı: Oyun beni memnun etmediAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Zaman zaman vardık, zaman zaman yoktuk. Skor iyi. Oyun beni çok memnun etmedi.

SPOR Abdullah Avcı: Oyun beni memnun etmedi

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Zaman zaman vardık, zaman zaman yoktuk. Skor iyi. Oyun beni çok memnun etmedi. Umarım bir sonrakinde daha da gelişerek gider" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Beşiktaş, evinde 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligdeki durumları da iyi, onlara başarılar diliyorum. Bizim açımızdan da kupalarda bütün takımlarda oluyor; Erdoğan ve Erdem'in forma alması. Erdoğan'ın gol atması mutluluk verici. Sene başından itibaren 7-8 oyuncu bizden çıkıyor milli takıma. Altyapıya bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım bunun sayısını çoğaltırız. Bugün skordan memnunum. Ama oyundan parça parça iyi şeyler var. Futbol bugün oyunu ligler arasında fark olsa da artık teknik adamların gelişmesiyle beraber oyunlar zorlaşıyor. Zaman zaman vardık, zaman zaman yoktuk. Skor iyi. Oyun beni çok memnun etmedi. Umarım bir sonrakinde daha da gelişerek gider" şeklinde konuştu.

"BÖYLE OYUNCULAR KOLAY KOLAY ÇIKMIYOR"

Caner Erkin ile ilgili ise Abdullah Avcı, "Caner'i 16 yaşında genç milli takıma aldım. Bugün oraya baktığımda sol bek, iç orta saha olarak kullandım. Böyle oyuncular kolay kolay çıkmıyor. Oyun aklı var, yeteneği var. Caner'in mukavelesi bitiyor ve ben bir teknik adam olarak devam etmesinden yanayım. Bundan sonrası yönetim kuruluyla onun arasında" ifadelerini kullandı.

Spor abdullah avcı: oyun beni memnun etmedi

Abdullah Avcı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:37 Kaynak: DHA
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