SPOR Abdullah Öztürk altın madalya kazandı - Son Dakika

SPOR Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Tek Erkekler'de (Sınıf 4) mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Masa Tenisi Tek Erkekler'de (Sınıf 4) mücadele eden Abdullah Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olarak 2020 Tokyo'ya son şampiyon unvanıyla çıkan Öztürk, Tokyo'da da şampiyonluğu kimseye bırakmadı ve unvanını korumayı başardı. Paralimpik Oyunları'nda toplam madalya sayısını 3'e çıkaran para milli sporcu Öztürk, ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye adına ilk altın madalyayı da kazanmış oldu.

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