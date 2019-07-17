Son Dakika Haberleri: SPOR Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray camiasına hayırlı olsun
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SPOR Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray camiasına hayırlı olsun

2 saat önce

SPOR Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray camiasına hayırlı olsunOlgucan KALKAN / - Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SPOR Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray camiasına hayırlı olsun
Olgucan KALKAN/ - Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Albayrak, şöyle konuştu: "19-20 sezonunun tüm kulüplerimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını cenab-ı Allah'tan diliyorum. Hiçbir futbolcumuzun burnu kanamadan, iyi bir sezon, güzel bir sezon olmasını, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde, dostluk içerisinde bir sezon olmasını yüce Allah'tan diliyorum. Bütün futbolcu kardeşlerime de başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak. Cemil Usta Sezonu... İsmine yakışır. Karadenizli hemşehrimiz, Trabzon'un futbolcusu, mekanı cennet olsun. İnşallah ismine layık bir sezon olur. Tüm takımlara da başarılar diliyorum."
Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Jean Micheal Seri ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Abdurrahim Albayrak, "Açıklamaları yarın sevgili başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.
SPOR Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray camiasına hayırlı olsun
Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:51 Kaynak: DHA
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