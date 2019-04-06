Spor Açık Plaj Poomsae Avrupa Şampiyonası'nın İlki Türkiye'de

Açık Plaj Poomsae Avrupa Şampiyonası'nın ilki Türkiye'deLevent YENİGÜN KEMER-ANTALYA,(DHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde Açık Plaj Poomsae Avrupa Şampiyonası, 18 ülkeden 253 sporcunun katılımıyla başladı.

Açık Plaj Poomsae Avrupa Şampiyonası'nın ilki Türkiye'de



Levent YENİGÜN KEMER-ANTALYA,(DHA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde Açık Plaj Poomsae Avrupa Şampiyonası, 18 ülkeden 253 sporcunun katılımıyla başladı. Plajda yapılması planlanan şampiyona havanın kapalı olması nedeniyle yarıda kesilmemesi için spor salonuna alındı.



Kemer'de 18 ülkeden 253 sporcunun katılımıyla Açık Plaj Poomsae Avrupa Şampiyonası başladı. Havanın kapalı olması ve meteorolojinin yağmur uyarısı nedeniyle plajda düzenlenecek olan Açık Plaj Poomsae Avrupa Şampiyonası yağmur riski göz önüne alınarak ilçe merkezindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'na alındı. Tek günlük şampiyonada Türkiye Milli Takımı da 64 sporcu ile katıldı.



Türkiye Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Tekvando Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Ali Sağırkaya, Avrupa Plaj Şampiyonası'nı şu an icra ediyoruz. Buraya 18 ülkeden 253 sporcu katıldı. Türkiye'den de katılım yoğun, 64 sporcu. Birincisi olması sebebiyle bu turnuva açık tutuldu Avrupa Federasyonu tarafından. Tarihinde ilk. Dünya Şampiyonası yapılmıştı, plaj şampiyonasının ama hiçbir kıtada kıta şampiyonası yapılmadı. Bu ilklerin ilki olması noktasında da önemli bir turnuva. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir turnuva dedi.



TARİH BOYUNCA ANILACAK



Hava şartları müsaade etmediği için salonda yapmak zorunda kaldıklarını kaydeden Ali Sağırkaya, Normalde plajda platform üzerinde yapılacaktı bu turnuva. Bu turnuvanın konsepti diğer poomsaenin konseptine biraz yakın olmakla birlikte daha çok serbest kıyafetler ve aynı zamanda müsabaka formatları da biraz değişik ve aynı zamanda bu turnuvada plaj şampiyonasında kırışlar da var. Önemli bir turnuva tabii bizim Federasyon Başkanımız Metin Şahin, Avrupa'nın önemli spor adamlarından. Avrupa Federasyonu'nun asbaşkanı. Tabii onun bu politik gücü bu şampiyonanın Türkiye'ye gelmesindeki en büyük etkenlerden birisi. Mutluyuz, tarih boyunca anılacak. 'İlk şampiyona nerede yapıldı' denildiği zaman tarihe bir marka olarak, nokta olarak konulacak ve herkes Türkiye'yi hatırlayacak. İyi bir turnuva yapıyoruz. Herkes çok memnun. Turnuvaya katılan bütün kafileler, sporcular, idareciler, hakemler herkesi iyi ağırladık. Türkiye'nin misafirperverliğini gösterdik diye konuştu.



MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU



Poomsae Avrupa Şampiyonası'nı da önceki gün bitirdiklerini vurgulayan Ali Sağırkaya, O şampiyonada Milli Takımımız gerçekten bir önceki başarısını tekrar etti ve Avrupa Şampiyonu oldu. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda Rodos Adası'nda Yunanistan'da da domine etmiştik. Bütün madalyalara ambargo koymuştuk. Burada da çocuklarımız iyi performans gösterdi. Yine Avrupa'nın zirvesinde, hak ettikleri yeri aldılar. Başarılı bir turnuva geçirdik. İnşallah gelecekte de bu başarıların devamı gelecektir. Umuyorum ki Tokyo Olimpiyatları bizim için inanılmaz bir mihenk taşı olacak. Herhalde tarihimiz boyunca yaptığımız en büyük başarıyı alacağız diye tahmin ediyoruz. İnşallah bir sakatlık, bir sıkıntı olmazsa. Sporcularımız iyi çalışıyor Ali Şahin'in yönetiminde ve idaresinde. Ali Şahin biliyorsunuz Dünya Tekvando Federasyonu'nun 2018 yılında dünyanın en başarılı teknik direktörü seçildi ifadelerini kullandı.



(FOTOĞRAFLI)

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