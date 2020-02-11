Son Dakika › Güncel › Spor ada yıldızları başkanı mert gümüşkaynak hakeme saldırı olayını anlattı - Son Dakika
Spor ada yıldızları başkanı mert gümüşkaynak hakeme saldırı olayını anlattı
6 saat önce
SPOR Ada Yıldızları Başkanı Mert Gümüşkaynak hakeme saldırı olayını anlattı (1)
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:12 Kaynak: DHA
SPOR Ada Yıldızları Başkanı Mert Gümüşkaynak hakeme saldırı olayını anlattı (1)
Son Dakika 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Akşener'den çağrı: Mikrofon delikanlılığını bırakın ve gereğini yapın Tayland Genelkurmay Başkanı, bir askerin düzenlediği silahlı saldırı için özür diledi Son dakika: Kremlin'den İdlib açıklaması: Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı