SPOR Adam Murray: Gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik - Son Dakika
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SPOR Adam Murray: Gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik

12.09.2022 22:34

SPOR Adam Murray: Gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildikAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray, takımının Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

SPOR Adam Murray: Gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray, takımının Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Teknik direktör Valerien Ismael'in kırmızı kart görmesi sebebiyle basın toplantısına katılan Murray, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Büyük maçlar büyük hataları kabul etmiyor. Çok gol atma fırsatı yakaladık ama sonuca varamadık. Bir sonraki maçta 3 puan almayı hedefliyoruz. Hafta içinde gelişen durumlarla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntı yoktu, bugün günümüz değildi. Bu tarz maçlarda gol atamadığınız zaman yememek önemli. Bunu başaramadık. Bir hata sonucunda gol yedik. Fırsatlarımız oldu, gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik. Penaltı pozisyonu var. O konudaki görüşüm penaltı olmalıydı. Hakem kararı doğal pozisyon olduğu yönünde oyuncunun. Bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonuysa kafam karışır. VAR'ın olduğu durumlarda ona bakılmamasını anlamış değilim. Kuralların bizi kafamızı karıştırmaması lazım. Çok fazla efor sarf ediyoruz bir şey yapmak için. Anlık kararlar maçın seyrini değiştiriyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Başakşehir, Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Adam Murray: Gol bulma imkanımız oldu ama kale önünde iyi değildik - Son Dakika

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