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Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti - Son Dakika

Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti

26.10.2021 23:11
Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılamasında Adanaspor'un Adıyaman FK'yi 2-0 yendiği karşılaşmayı ikiz kardeşler yönetti.

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur karşılamasında Adanaspor'un Adıyaman FK'yi 2-0 yendiği karşılaşmayı ikiz kardeşler yönetti.

Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur mücadelesinde sahasında Adıyaman FK ile karşılaştı. Müsabakada gülen taraf 2-0 skor ile ev sahibi takım Adanaspor oldu. Maçta görev alan orta hakem ve yan hakemin ikiz kardeş olmasında dikkat çekti. Orta hakem Batuhan Gültek, yan hakemliği ikizi Burak Gültek'in yaptığı maçta kardeşler aynı maçta düdük çaldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti
Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti
Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti
Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti
Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti
Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti

Türkiye Kupası, Adanaspor, Adıyaman, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adanaspor, Adıyaman FK maçını ikiz hakem kardeşler yönetti - Son Dakika


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