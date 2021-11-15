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SPOR Adidas ve Kızlar Sahada'dan "İlk Topum" projesi - Son Dakika

SPOR Adidas ve Kızlar Sahada'dan "İlk Topum" projesi

15.11.2021 11:07

Adidas ve Kızlar Sahada'dan "İlk Topum" projesiOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ / - Adidas ve Kızlar Sahada, futboldaki olasılıkları görerek, kadınların futbol aracılığıyla güçlenmesine örnek olmak amacıyla 'İlk Topum' projesini hayata geçirdi.

Adidas ve Kızlar Sahada'dan "İlk Topum" projesi

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Adidas ve Kızlar Sahada, futboldaki olasılıkları görerek, kadınların futbol aracılığıyla güçlenmesine örnek olmak amacıyla 'İlk Topum' projesini hayata geçirdi. 'Gelin önyargılara ilk şutu birlikte atalım' diyen proje ile adidas, kız çocuklarına tam 1000 futbol topu hediye etti.

Projenin başlangıcı, Beşiktaş İsmet İnönü Spor Tesisi'nde düzenlenen ve aileleriyle birlikte 50 kız çocuğunun katıldığı etkinlikle gerçekleşti. Etkinlikte projenin detaylarını adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan ve Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Kiraz Öcal ve Melis Abacıoğlu aktardı. Çeşitli aktivitelerin de dahil edildiği buluşmada önyargılardan ve kızların futbol oynayamayacağına dair klişe sözlerden oluşan sembolik duvar yıkılırken, kız çocukları Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu Josef de Souza, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'ndan Sevgi Çınar, İrem Eren ve Melike Öztürk ile aynı sahada oynama fırsatı buldu. Maç sonunda madalyalar ile beraber katılan kız çocuklarına ilk topları hediye edildi.

DEMİRCAN: TABULARI YIKAN KADIN SPORCULAR, ESİN KAYNAĞIMIZ

Adidas Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Onur Demircan, şunları söyledi: 'Bugün burada, kadın futbolunun daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, kadınların futbol aracılığıyla güçlendirilmesine örnek olmak amacıyla toplandık. Kızlar Sahada ekibi ile uzun süredir iletişimdeyiz ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Biliyoruz ki futbola gönül vermiş kız çocuklarımız var, onları görüyoruz, onları duyuyoruz ve artık onlarla bir aradayız. Impossible Is Nothing lansman sürecimizde hem dünyadan hem de Türkiye'den, bizi temsil eden birçok başarılı kadın sporcu ile çalışma, yan yana yürüme fırsatımız oldu. Onların hayatlarını, karşılaştıkları engelleri, bu engelleri aşma yolunda düşünme şekillerini onlardan dinledik. Maalesef en sık karşılaştığımız sorunların başında da toplumsal cinsiyet eşitsizliği geliyor. Çok sevdiğimiz spor dallarından futbol ise, bu eşitsizliğin en çok görüldüğü spor dalı. Hayat önümüze her zaman sınırlar, imkansızlıklar sunuyor gibi gözükse de çevremizde tüm 'yapamazsın'lara, 'olmaz'lara bir başkaldırı niteliğinde yaşayan çok kıymetli insanlar var! Onlardan aldığımız ilhamla bugün 'İlk Topum' projemizi hayata geçirebiliyoruz ve hep birlikte diyoruz ki 'gelin önyargılara ilk şutu birlikte atalım!"

ÖCAL: ÜLKEMİZDEKİ LİSANSLI KADIN FUTBOLCU ORANI SADECE YÜZDE 1

Kızlar Sahada Kurucu Ortağı Kiraz Öcal, şöyle konuştu: 'Global Gender Gap 2021 raporuna göre Türkiye, cinsiyet eşitliği sıralamasından 156 ülke arasında 133'üncü sırada yer alıyor, yine 2021 verilerine göre ülkemizdeki lisanslı kadın futbolcu oranı sadece yüzde 1. Dünya ve Türkiye nüfusun yarısı aktif futbol izleyicisi. Aslında sadece bu sayılara baktığımızda bile 2 tane çok önemli mesaj alıyoruz. İlki, nüfusun yarısını oluşturan, kadınların ve kız çocuklarının dahil edilmediği bir futbol dünyası görmemiz' Bu anlamda durumumuz gerçekten vahim. Ancak diğer yandan, aynı şekilde çok büyük de bir fırsat olduğunu görüyoruz. Toplumsal bir sorun olan cinsiyet eşitsizliği için her kurumun kendi adına atması gereken çok önemli adımlar olduğunu biliyoruz ve bunun için sorumluluk alarak çözümün parçası olmak isteyen adidas ailesiyle ele ele bu yola çıktığımız için gurur duyuyoruz.?

SPOR Adidas ve Kızlar Sahada'dan İlk Topum projesi
SPOR Adidas ve Kızlar Sahada'dan İlk Topum projesi
SPOR Adidas ve Kızlar Sahada'dan İlk Topum projesi
SPOR Adidas ve Kızlar Sahada'dan İlk Topum projesi

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Futbol, Adidas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Adidas ve Kızlar Sahada'dan 'İlk Topum' projesi - Son Dakika


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