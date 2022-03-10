SPOR Adil Gevrek: 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım - Son Dakika
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SPOR Adil Gevrek: 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım

10.03.2022 19:37

SPOR Adil Gevrek: 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım'Bu hakemlerin yönettiği maçlara soru işaretiyle bakılıyor'Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA) - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, '28 haftada geriye dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik.

SPOR Adil Gevrek: 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım

'Bu hakemlerin yönettiği maçlara soru işaretiyle bakılıyor'

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA) - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, '28 haftada geriye dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik. Görevlerine son verilen hakemlerin kendi adımıza çok maçı var' dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 'Hakemlerle alakalı yapılan operasyon mu diyelim, devrim mi diyelim bilmiyorum. Malatyaspor olarak düşüncelerimizi söylemek istiyoruz. Ligin 28 haftasını bu hakemlerle oynadık. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapacağı bir değişiklik olmalı mıydı' Hepimiz şikayetçiydik. Bizim çok canımız yandı. Zaman zaman sesimizi çıkartmaya çalıştık. Görünen o ki şu an hakemlerle oynanan 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik. Görevlerine son verilen hakemlerin kendi adımıza çok maçı var? ifadelerini kullandı.

'BU HAKEMLERİN YÖNETTİĞİ MAÇLARA SORU İŞARETİYLE BAKILIYOR'

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlerin neden görevden alındığı ile ilgili bir açıklamanın yapılmadığını kaydeden Adil Gevrek, 'Çoğu hakemlerden şikayetçi olmamıza rağmen hakemler de yönettiği maçlar da zan altında kaldı. Onlarla alakalı bir değişiklik yapılmasını desteklerdik ama zaman olarak bugün işin çeyreğine gelmiş dönemde böyle bir şey yapıldığı zaman, bu yönetilen maçlarla alakalı sıkıntı mı var deyip açıklama yapılması gerekir. Biz Malatyaspor olarak çok ciddi puanlar kaybettik hakem hatalarından dolayı. TFF ve MHK de kabul etti. Ne olacak şimdi bizim puanlar verilecek mi' Ligin zirvesinden olan takımından, Bu hakemlerin yönettiği maçlara soru işaretiyle bakılıyor. Bu kararın alınmasını bir değişimin yapılması doğru olabilir ama zaman olarak yapılması yanlış. Bu alınan karara kısmen katılsak da,zaman olarak da katılmadığımız söylüyorum. Türk futbolunda ilk defa böyle bir şey yapılıyor? diye konuştu.

SPOR Adil Gevrek: 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım
SPOR Adil Gevrek: 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım
SPOR Adil Gevrek: 28 haftada geriye dönüp bakmak lazım

YORUMLAR
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Son dakika haberi... Adil Gevrek: 'Karara kısmen katılsak da zaman olarak katılmıyoruz' Son dakika haberi... Adil Gevrek: 'Karara kısmen katılsak da zaman olarak katılmıyoruz' Son Dakika | Adil Gevrek: 'Karara kısmen katılsak da zaman olarak katılmıyoruz' Son Dakika | Adil Gevrek: 'Karara kısmen katılsak da zaman olarak katılmıyoruz'

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Maslak, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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