Spor adıyaman'da amatör maçta kavga
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Adıyaman'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:44 Kaynak: DHA
Adıyaman'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.
Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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