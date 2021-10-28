AĞABEYİNE ÖZENEREK BAŞLADIĞI KİCK BOKSTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, ağabeyinin antrenmanlarını izleyerek başladığı kick boks sporunda 15 Türkiye, 3 Avrupa kupası şampiyonluğu, gençler kategorisinde de dünya ikinciliği bulunan Ceren Kaçar (25), İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'ndan da üçüncülükle döndü. Kaçar'ın şimdiki hedefi dünya şampiyonluğunun yanı sıra, olimpiyatlara katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

Diyarbakır'da yaşayan 25 yaşındaki

Beden eğitimi öğretmeni Ceren Kaçar, 10 yaşındayken kick boks sporuyla uğraşan ağabeyinin antrenmanlarını izlemeye giderken bu spora merak sardı. Gün geçtikçe merakı tutkuya dönüşen Kaçar, bir süre sonra müsabakalara katılmaya başladı. Müsabakalardan elde ettiği derecelerle milli takıma girmeye hak kazanan Kaçar, bugüne kadar 15 Türkiye şampiyonluğu, 6 Türkiye ikinciliği, 3 Avrupa Kupası şampiyonluğu, 2 Avrupa kupası ikinciliği, 1 Dünya Gençler Şampiyonası ikinciliği elde etti. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Kaçar, en son 15- 24 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Çalışmalarına ara vermeden devam eden ve ailesinin büyük desteğini alan Kaçar'ın şimdiki hedefi, dünya şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyatlara katılıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

'ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Özel bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan Ceren Kaçar, 10 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Ağabeyim ve kuzenim bu spora başlamıştı. Benim de biraz isteğim vardı. Antrenörümün de beni keşfetmesiyle başladım. Ağabeyimin antrenmanlarını izlemeye gidip geliyordum. Sonra devamlı maçlara girdim. Müsabakalara girdim. 2014 yılında Türkiye şampiyonu oldum, ardından milli takım kampımız oldu. Güzel bir kamp süreci geçirdikten sonra İtalya'nın Rimini şehrinde Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na gittim. Burada dünya ikinciliğini elde ettim. Sonra tekrardan müsabakalara girmeye devam ettim. Birçok uluslararası ve Türkiye şampiyonluklarım oldu. Sonra pandemi araya girdi. Müsabakalarımız 1,5 yıl durdu. Hiçbir yere gidemedik. Tekrardan açılınca ilk girdiğim maçlarda da birinci oldum. Dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. 15-24 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde yapılan Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğünü elde ettim. Hedefim bir dahaki dünya şampiyonasında altın madalya almak, bayrağımızı göndere çekmek ve tabi ki olimpiyatlara gitmek. Aynı zamanda 2023'te yapılacak olan İslam Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Babama, ağabeyime, antrenörüme ve eşime, okuldaki kademe müdürlerine, hepsine desteklerinden dolayı teşekkür ederim dedi.

'ZAMAN GEÇSİN DİYE BAŞLAMIŞTI'

Kendisi de milli sporcu olan Kaçar'ın ağabeyi Çağlar Bingöm de, Kardeşim bizim antrenmanlara gide gele heves etmeye başlamıştı. Hocamız da onla çok ilgileniyordu. Yeteneklerini de keşfedince devam etmesini istedi. Ondan sonra öyle başladı. Tabi ilk etapta ufak yaşta başlayınca hobidir, zaman geçsin diye başlamıştık ama daha sonra ilerledikçe yeteneklerini göstermeye başladı. Çalıştıkça dereceler almaya başladı. Gençler kategorisinden sonra artık milli takım düzeyinde katılmaya başladı. Ondan sonra üst üste aldığı şampiyonalar oldu. Avrupa maçları oldu. Derece aldıkları oldu, alamadıkları oldu ama antrenmanlarına hep devam etti. Zor şartlarda da olsa elimizden geldiğince yapmaya devam ettik ve kendisini antrenörümüzle beraber hazırlamaya çalıştık. O da bu antrenmanlar neticesinde güzel bir başarı elde etti. Çalışmaya devam. Aynı şekilde önümüzdeki turnuvalarda da başarılı bir şekilde gidip inşallah yine ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir diye konuştu.