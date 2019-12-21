Spor ağaoğlu bu karardan dönülmesi sadece trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor ağaoğlu bu karardan dönülmesi sadece trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti - Son Dakika

Spor ağaoğlu bu karardan dönülmesi sadece trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti

6 saat önce

Ağaoğlu Bu karardan dönülmesi sadece Trabzonspor'u değil hepimizi mutlu ettiİbrahim ALİOĞLU, Sezer AFŞAR - İstanbul DHAFutbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin takım harcama limit aşımını yüzde 40'dan yeniden 30'a çekmesini Yanlıştan dönüldü, iyi oldu diye yorumlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı...

Ağaoğlu Bu karardan dönülmesi sadece Trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti

İbrahim ALİOĞLU, Sezer AFŞAR - İstanbul DHA

Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplerin takım harcama limit aşımını yüzde 40'dan yeniden 30'a çekmesini Yanlıştan dönüldü, iyi oldu diye yorumlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde açılan TS Club Mağazası'nı ziyaret eden Ağaoğlu, bu konuda şunları söyledi

Konuyu Tahkim Kuruluna taşıyan tek kulüp Trabzonspordu. Kesinlikle ve kesinlikle adil olmayan, hukuka uygun olmayan bir karardı. Yanlıştan dönüldü, iyi oldu. Bu kadar toplumu ve futbol kamuoyunu germeye gerek var mıydı, o tartışılır. Bu konuyla ilgili oldukça fazla spekülasyonlar vardı. Bunun takipçisi olacağımızı, böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmeyeceğimizi belirttik. Bu sadece Trabzonspor açısından değil, Türk futbol ekonomisi açısından son derece yanlış bir karardı. Bu karardan dönülmesi hepimizi mutlu etti dedi.

TRANSFER SORULARINI DA YANITLADI SOSA VE NOVAK İLE ANLAŞTIK

Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarının transfer ile ilgili sorularını da yanıtlarken; sözleşmelerini uzatma konusunda futbolcuları Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaştıklarını söyledi.

Ağaoğlu, Kulübün bütçesi ve imkanları ölçüsünde, karşılıklı olarak rakamlarda bir noktaya gelmiş durumdayız. Ancak menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Malum özellikle geçmiş dönemlerde menajerler konusunda Trabzonspor büyük sıkıntılar yaşadı. Bizim transfer politikamız belli. Menajerlerle olan ilişkilerimiz noktasında da yapacağımız harcama belli. Oyuncularla hallettik, menajerlerle halledebilirsek iki oyuncunun da sözleşmesi uzayacak şeklinde konuştu.

Spor ağaoğlu bu karardan dönülmesi sadece trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, İstanbul, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif
Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor

Son Dakika Haberleri
21:40 Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Son Dakika
21:40 Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:40 Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
21:39 Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri sahiplerini buldu (1) - Son Dakika
21:39 ÇEVRE BAKANI KURUM KİRAZLITEPE KONUTLARINDA İNCELEME YAPTI - Son Dakika
21:05 Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Son Dakika
21:02 Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:44:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor ağaoğlu bu karardan dönülmesi sadece trabzonspor'u değil hepimizi mutlu etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]