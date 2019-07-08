SPOR Ahmed Kutucu Schalke 04 için doğdum

SPOR (ÖZEL) Ahmed Kutucu Schalke 04 için doğdumFormamın hakkını vermeye çalışıyorumOzan'la sürekli beraberizTemel ELCİVAN OBERHAUSEN,(DHA) - Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu, takımının yeni sezon öncesinde RW Oberhausen ile oynadığı hazırlık maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ahmed Kutucu, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada takım arkadaşı Ozan Kabak ile ilgili olarak, Ozan ile birlikte şehirde geziyoruz. O'na şehri tanıtıyorum. Antrenmanlar dışında da sık sık şehirde buluşuyoruz. İkimiz de Türküz ve iyi bir arkadaşlığımız var. İyi anlaşıyoruz, takıma katılmasına sevindim dedi.Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı özel maçta 4'üncü Lig ekiplerinden RW Oberhausen ile karşı karşıya geldi. Niederrhein Stadı'nda 6 bin futbolseverin karşısında oynanan mücadeleyi Schalke 04, Rabbi Matondo ve Ahmed Kutucu'nun iki golüyle 3-1 kazandı. Oberhausen'in tek golü ise Christian Marz'dan geldi. İlk yarısı Schalke 04'ün 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Ahmed Kutucu, 1 dakika sonra farkı 2'ye çıkartan golü attı. Mücadelede gösterdiği gayretli oyunla dikkat çeken genç forvet, 87'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti.Öte yandan Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, genç takımlardan Görkem Can, Levent Mercan ve Berkan Fırat'a da mücadelenin ikinci yarısında şans verdi. İzinli olan Suat Serdar ile sakat Ozan Kabak ise karşılaşmada süre almadı.Karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan genç golcü, Henüz hazırlık döneminin başındayız. Onun için ilk maç biraz zor oldu. Bunu da maçın hem ilk hem de ikinci yarısında gördük diye konuştu.FORMAMIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞIYORUMKarşılaşmada topla buluştuğu anlarda Schalke 04 taraftarlarının yaşadığı heyecanın sorulması üzerine konuşan Ahmed, Futbol oynamayı çok seviyorum. Onun için bu sporu yapıyorum ve kendimi sürekli futbola veriyorum. Sonuçta Gelsenkirchenliyim, adeta bu takım için doğdum. Formamın hakkını vermeye çalışıyorum. Taraftarımız da sanırım bunu görüyor ifadelerini kullandı.OZAN'LA SÜREKLİ BERABERİZSchalke 04'ün yeni transferi Ozan Kabak ile daha önceden arkadaş olduklarını aktaran Ahmed, Ozan Kabak iyi bir arkadaşım. Daha önce U17 Milli takımıyla Dünya Şampiyonası'nda birlikte forma giydik. Ozan ile birlikte şehirde geziyoruz. O'na şehri tanıtıyorum. Antrenmanlar dışında da sık sık şehirde buluşuyoruz. İkimiz de Türküz ve iki iyi arkadaşız. İyi anlaşıyoruz, takıma katılmasına sevindim dedi.Ağustos ayında başlayacak Bundesliga için de açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, Henüz sezonun başındayız. Şimdiden çok bir şey söyleme imkanım yok. İnşallah benim için de takım için de iyi bir sezon olur şeklinde konuştu.