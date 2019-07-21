SPOR Ahmet Ağaoğlu, ayakkabılarını Aldülkadir Ömür'e verdi
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Ahmet Ağaoğlu, ayakkabılarını Aldülkadir Ömür'e verdiTolga SAĞLAM / LINZ, Avusturya (DHA)- Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti.
Ahmet Ağaoğlu Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
, ayakkabılarını Aldülkadir Ömür'e verdi
Tolga SAĞLAM/ LINZ, Avusturya
(DHA
)- Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzon spor
Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın Linz
kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti. Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür
'ün ayağını giydiği spor ayakkabı vurunca başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kaç numara giyiyorsun?" diye sordu. Abdülkadir Ömür, "Gerek yok başkanım" yanıtını verirken, Ağaoğlu ısrarı üzerine, "41 giyiyorum" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "41.5 olmaz mı?" diyerek giydiği spor ayakkabıları Abdülkadir Ömür'e verdi. Bunun üzerine Abdülkadir, başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da başkan Ağaoğlu'nun spor ayakkabılarıyla tamamladı. Abdülkadir Ömür koşarken başkan Ağaoğlu ise antrenmanı kenardan ayakkabısız bir şekilde izledi. Abdülkadir Ömür, antrenman sonunda ise ayakkabıları teşekkür ederek tekrar başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi.
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