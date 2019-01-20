Spor Ahmet Ağaoğlu: "Bu Ruhla Savaşmaya Devam Edeceğiz"

Spor Ahmet Ağaoğlu: "Bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz""Pereira'nın ayağında kırık var""Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"Fatih TURAN - Uğur AYDIN / TRABZON,(DHA) - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiçbir şekilde kafalarını...

Spor Ahmet Ağaoğlu: "Bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz"



"Pereira'nın ayağında kırık var"



"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"



Fatih TURAN - Uğur AYDIN/ TRABZON,(DHA) - Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiçbir şekilde kafalarını önlerine eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler zaten soyunma odasında gittim hepsini teselli ettim, alınlarından öptüm. Biz bu takımla, bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz" dedi



Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspo sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"PEREIRA'NIN AYAĞINDA KIRIK VAR"



Takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Ağaoğlu, "Bir takım ancak bu kadar mücadele edebilirdi. Sahada oynanan oyunu gördünüz. Sıkıntılı bir maç oldu. Pereira'nın ayağında kırık var. Mücadele açısından baktığınızda ancak bu kadar mücadele edebilirsin ama bazı unsurlar, bazı faktörler devreye girdiği zaman buna yapacak pek bir şey kalmıyor. Hakemle ilgili gerekli arkadaşlar gerekli açıklamayı yapacaklar ben prensip olarak hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Beşiktaş maçındaki uzatma, bu maçtaki uzatma. 6 tane oyuncu değişti, 30 saniyeden hesaplasan 3 dakika yapar. Oyunla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama verilen mücadele, çocukların vermiş oldukları mücadele hiçbir şekilde kafalarını önlerine eğdirecek bir futbol oynamadılar. İyi mücadele ettiler, zaten soyunma odasında gittim hepsini teselli ettim, alınlarından öptüm. Biz bu takımla, bu ruhla savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Mücadelelerinin devam edeceğini aktaran Ağaoğlu, "Bugün oyuncularımız inanılmaz mücadele ettiler ve koştular. Skoru hiç bir şekilde kabullenmediler. Bir noktaya kadar geliyorsunuz ama farklı şeyler devreye girdiği zaman işin içinden çıkmak o kadar kolay olmuyor. Pozisyonları incelemek, irdelemek benim işim değil. Müsabaka milyonların önünde oynandı. Takım olarak baktığımız zaman bu takım her şartta mücadele etmeye devam edecek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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