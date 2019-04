Spor Ahmet Ağaoğlu Ligi Domine Edecek Trabzonspor'un Temelleri Bugünlerde Atılıyor

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2, 3, 4, 5 sene sonra bu ligi domine eden bir Trabzonspor'un olacağını belirterek, 'O Trabzonspor'un temelleri de bugünlerde atılıyor. Taraftarlarımız bu temel atma törenini kaçırmasınlar' dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasının açılış maçında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek puanını 46'ya yükselten Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, lig ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezon U21 Ligi'nin kaldırılacağı yönündeki gündeme ilişkin konuşan Ağaoğlu, 'Federasyonun nasıl bir karar alacağı henüz netleşmiş değil ama U21 eğer olmayacaksa ben her zaman rezerv ligden yanaydım. Çünkü kadronuzu geniş tutmak zorundasınız. Herkes Benfica, Ajax, Porto, Lizbon modeli söylüyor. Bunlar 70-75 oyuncu ile ligi sürdüren takımlar. Bunlarda A, B kadro diye bir şey yok. Bir oyuncu sakatlandığı zaman onun yerine alacak oyuncu mutlaka var. Bunun örneklerini gördük. Benfica, Ajax, Porto, Lizbon'un performansı ortada. Bizim gençlere verdiğimiz önem ortada. U12, U14 ve U16 yaş grubuna kulübümüzün genç üyelik kartlarını takdim ettik. Kafamı çevirdim baktım pırıl pırıl gençler. 'Biz 1 milyar borcun altına size güvenerek girdik' dedim. Ağabeyleri Uğurcan, Yusuf, Abdülkadir, Hüseyin oradaydı, onlara güvenerek girdik. Onun başındayız şuan. O yüzden U21 veya rezerv lig adı ne olursa olsun son derece önemli. Biz spor adamıyız. Kulüp Başkanları olarak birincil öncelikli görevimiz bu ülkenin gençlerine hizmet etmek. Ligimizin kalitesini tabii ki yukarıda tutacağız ama bugün eğer benim FIFA, UEFA'daki 36 dosyalarımın tamamı yabancı oyuncular ve onların kulüpleri ve aynı zamanda menajerlerine ise demek ki burada bir yanlış var. Ekonomik çöküntünün ötesinde sportif olarak da dönüp baktığımızda sıkıntı büyük. Ben sadece kendi takımımdan sorumluyum. Ekonomik yükün altından bu oyuncularla kalkacağız. Bu oyuncular bize para, maç kazandıracak. Bu oyuncuları yurtdışına sattığımız zaman oradan gelen gelirle kulübün mali durumunu düzelteceğiz. Belki de 3-5 sene içerisinde Trabzonspor'un borçlarını sıfırlama noktasına gelmiş, ligi de domine eden, geçen yıl başlattığımız sürdürülebilir bu projeyle birlikte farklı bir bakış açışı getireceğine inanıyorum? diye konuştu.



'NİYE RONALDO GİBİ BİR FORVETİMİZ YOK' SORULDUĞUNDA TAŞLAR YERİNE OTURMUŞ DEMEKTİR'



Trabzonspor'un öncelikli sorunlarının Ekuban, Rodallega ve Ünal Karaman'ın kontratları olmadığını ifade eden Ağaoğlu, şunları söyledi



'Biz daha oraya gelmedik. Bütün oyuncularımız, hocamız hiç gitmeyecekmiş gibi, kulüp başkanı 3 sene sonra gidecekmiş gibi çalışıyoruz. O konuda sıkıntı yok. Zaman zaman şu oyuncuyu alalım filan diyor. Bu camiaya beni 'niye Ronaldo gibi bir forvetimiz yok. Neden yetiştirmedik' diye sorguladığı zaman taşlar yerine oturmuş demektir. Trabzonspor bunu yapmak zorunda. Biz dışarıdan uçuk rakamlarla transfer yapıp kadro oluşturacak bir ekonomik gücümüz yok. Buna gerek de yok. Bugün Murat Cem, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Hüseyin sayın sayabildiğiniz kadar. Onazi, Pereira, Sosa, Novak ile birlikte bu kadroyu pekiştirdiğimiz zaman sonuç ortada.?



'ORTAYA KOYULAN BU MÜCADELE, 70'Lİ YILLARDA İZLEDİĞİM TRABZONSPOR'UN SİNYALLERİNİ VERİYOR'



Takımın verdiği mücadelenin kendisini mutlu ettiğini ve 70'li yıllardaki izlediği Trabzonspor'un sinyallerini hissettiğini kaydeden Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi



'Sezon başında da hedef yoktu. Kazanmak için oynayacağız, zirve mücadelesi vereceğiz, oynadığımız futbol taraftarı tatmin edecek, gidebildiğimiz yerlere kadar maç maç gideceğiz. Ligin sonuna kadar da zirve yarışının içerisinde olacağız. Zirveyi sadece şampiyonluk olarak algılamamak lazım. 6 senedir 5'incilikten yukarı çıkamıyorduk. Onun için her maç aynı önem taşıyor, her maç için ayrı konsantre oluyoruz, savaşıyoruz ama sağlam savaşıyoruz. Ayağımızı, baldırımızı sahada bırakıyoruz ama savaşıyoruz. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Ortaya koyulan bu mücadele, bu azim, bu hırs benim 70'li yıllarda izlediğim Trabzonspor'un sinyallerini veriyor. O ruh, o futbol, o mücadele biz buyuz. Futbolu farklı şekilde oynayamayız, bu bize zevk veriyor. Mademki bir temaşa sanatı diyorlar, o zaman onun bütün gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Horunu, kolbastıyı hızlı oynuyoruz, hızlı konuşuyoruz, yemeği hızlı yiyoruz. Öyle laylaylom futbol filan yok. Bana zevk vermeyen futbol taraftara da zevk vermez.'



'LİGİ DOMİNE EDECEK TRABZONSPOR'UN TEMELLERİ BUGÜNLERDE ATILIYOR'



Gelecek yıllarda ligi domine edecek Trabzonspor'un temellerinin bugünlerde atıldığını belirten Ağaoğlu, 'Tribünler bize yakışmıyor. Burayı bir şölen alanına çevirmemiz lazım. Sahada 90 dakika futbol maçın sonunda da kolbastı oynandığı zaman bu tribünlerin dolu olmazı gerek. Pek çok maçımızı burada taraftarlarımızın desteğiyle kazandık. Bunun ötesi de var. Bugün gelmiş olduğumuz konuma taraftarımızın ve camiamızın desteği, sabrıyla ve hoşgörüsüyle geldik. Bize tahammül ettiler. Ama son zamanlarda seyirci sayısı biraz düşmeye başladı. Bu bize yakışmıyor. 41 bin kişilik statta ortalamamız 27 bin civarındaydı. Taraftarımızın desteğine her sene olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Gelip bu şölene katılsınlar, futbolculara enerjilerine aktarsınlar. Emin olsunlar ki 2, 3, 4, 5 sene sonra bu ligi domine eden bir Trabzonspor olacak. O Trabzonspor'un temelleri de bugünlerde atılıyor. Bu temel atma törenini de kaçırmasınlar' ifadelerini kullandı.



YEREL GAZETELERDEN 'AVRUPA' VURGUSU



Yerel Gazeteler, Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor'un sahasında 4-1 kazandığı Antalyaspor maçının ardından 'Avrupa' vurgusunda bulundu. Günebakış Gazetesi, 'Trabzonspor Antalya'yı da seriye taktı, Avrupa'ya dev bir adım attı', Taka Gazetesi, 'Avrupa koşusu', Sonnokta Gazetesi, 'Antalya'da geçildi, rota Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi', Karadeniz Gazetesi 'Akyazı'da 4x4'lük Fırtına', Kuzey Ekspres Gazetesi, 'Trabzonspor dörtledi!' başlıklarına yer verdi.

