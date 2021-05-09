SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu - Son Dakika

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu

09.05.2021 12:08

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu (1)Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan'ın onlarca talibi olan bir oyuncu olduğunu belirterek, 'Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir.

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu (1)

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan'ın onlarca talibi olan bir oyuncu olduğunu belirterek, 'Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Yönetimin vereceği karar; 'Avrupa şampiyonası öncesi mi, sonrası mı' diye olur' dedi.

Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Garip bir sezon geçirdiklerini kaydeden Ağaoğlu, 'Ciddi bir sakatlığın yaşanmadığı bir maç oldu. Garip bir sezon yaşadık. Üç günde bir maç oynadık, sakatlıklar oldu. Pandemi hem oyuncu hem teknik direktörlerin üzerindeki yükü ağırlaştırdı. Uzun süre hatırlanacak bir sezonu oynamak zorunda kaldık. Takım sayısının artmış olması, devre arasının verilememiş olması, sezonu 6 hafta geriden açtığımız düşünülürse gerçekten zor bir sezondu. Bazı şeyler konuşulurken bunların da hesabının yapılması lazım. Seyirci hasılatının olmadığı, sponsor gelirlerinin ciddi şekilde düştüğü, ürün satışlarının yüzde 50-60 oranında düştüğü, maddi açıdan da çok daha fazla sıkıntılı sezon oldu. Önümüzdeki sezon 4-5 Ağustos tarihinde başlayacak. İnşallah pandemiden uzak, daha farklı, taşların yerine oturduğu ve oynanan futbolun futbol diye nitelendirileceği, belirli bir ölçüyle seyirciyle oynayabileceğimiz bir sezon olur diye umut ediyorum. İnşallah bu gerçekleşir' diye konuştu.

'GELECEK SEZONA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

'Belirli bir sezondur önümüzdeki sezonun planlamalarını, çalışmalarını sürdürüyoruz. Yurt dışından 2 oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık. İki oyuncu ile de ciddi şekilde görüşmelerimiz sürüyor. Zirveyi zorlayacak, yarışa ortak olacak bir takım kurmaya çalışırken, diğer taraftan da üç senedir zor toparlayıp bu hale getirdiğimiz kulübün ekonomisini de aynı ciddiyetle koruma zorunluluğumuz var. Sezon bitene kadar prensip anlaşmayı bırakın kulübün müsaadesi olmadan görüşme yapamazsınız. Yurt içinden bizim bu şekilde hiçbir futbolcu ile görüşmemiz yok.'

'UĞURCAN DÜNYANIN EN İYİ ÜÇ KALECİSİNDEN BİRİ'

Uğurcan'ın transferiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

'Bana göre Avrupa'nın en iyi üç kalecisinden biri. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazardan korusun. Bu Trabzonspor'un gururu, başarısıdır. Bugün Yusuf Lille'de, Abdülkadir Ömür'ün bugün golle dönmesi beni çok sevindirdi. Bugün Avrupa'nın gündeminde olan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine gider ve inşallah aradan 6 ay, 1 sene geçtikten sonra Avrupa'nın en iyi kalecisi olarak değerlendirilir. Bugün baktığınızda Türkiye'nin bir numaralı kalecisi değil, bir numaralı futbolcusu konumunda. Onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Bizim yönetimin vereceği karar Avrupa şampiyonası öncesi mi sonrası mı diye olur.'

'ÇOK SIKINTILI GÜNLERDEN BU NOKTAYA GELDİK'

Trabzonspor'un aynı finansal disiplinde devam etmek zorunda olduğunu da kaydeden Ağaoğlu, 'Diğer kulüplerle kıyaslandığımızda çok iyi bir konumdayız. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan biri şampiyon olacak. 80-90 milyon Euro'luk kadro kurup şampiyon olamadığınız zaman sonrasında ödeyeceğiniz bedelle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Biz bu acı reçeteyi, o zehri içtik. Çok sıkıntılı günler geçirdik, çok ağır bedeller ödedik ama Allah'a şükür o noktadan bu noktaya geldik. Trabzonspor aynı finansal disiplinle devam etmek zorunda' diyerek açıklamalarını tamamladı.

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu
SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu
SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu
SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Selçuk, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan onlarca talibi olan bir oyuncu - Son Dakika


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