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SPOR Ahmet Ağaoğlu: Yüzde 70 gelir kaybına rağmen borç artışını yüzde 30'larda frenledik - Son Dakika

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Yüzde 70 gelir kaybına rağmen borç artışını yüzde 30'larda frenledik

14.06.2021 16:22
SPOR Ahmet Ağaoğlu: Yüzde 70 gelir kaybına rağmen borç artışını yüzde 30'larda frenledik, System.String[]

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Yüzde 70 gelir kaybına rağmen borç artışını yüzde 30'larda frenledikTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin yüzde 70 gelir kaybına uğradığı süreçte borç artışını yüzde 30'larda tutmayı başardıklarını belirterek,...

SPOR Ahmet Ağaoğlu: Yüzde 70 gelir kaybına rağmen borç artışını yüzde 30'larda frenledik

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin yüzde 70 gelir kaybına uğradığı süreçte borç artışını yüzde 30'larda tutmayı başardıklarını belirterek, 'Son iki sene içerisinde gelirlerimizin yüzde 70 oranında azaldığı bir süreçte bu limitler içerisinde tutmayı başardık. Eleştiriler yapılırken içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartların gerçekleri göz önünde bulundurularak yapılırsa o zaman çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkanına sahip oluruz' dedi.

Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticilerin yanı sıra kurul üyeleri, eski yönetici ve bazı futbolcular da katıldı.

AHMET AĞAOĞLU: YÜZDE 70 GELİR KAYBINA RAĞMEN BORÇ ARTIŞINI YÜZDE 30'LA FRENLEDİK

Denetim Kurulu'nun açıkladığı mali raporların ardından kürsüye çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pandemi nedeniyle kulüplerin yüzde 70 gelir kaybına uğradığı süreçte borç artışını yüzde 30'larda tutmayı başardıklarını söyledi. Ağaoğlu, '900 milyon TL borçla aldığımız ekonomi yüzde 80 harcaması Euro olan kulübün net borcu 1.2 milyar civarında. Türk Lirası bazında neredeyse yüzde 30 artış, senelik yüzde 10 artışla borcu frenlemeyi başardık. Son iki sene içerisinde gelirlerimizin yüzde 70 oranında azaldığı bir süreçte bu limitler içerisinde tutmayı başardık. Eleştiriler yapılırken içinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartların gerçekleri göz önünde bulundurularak yapılırsa o zaman çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkanına sahip oluruz' ifadelerini kullandı.

'YABANCI KURALI HESAPLARIMIZI DEĞİŞTİRDİ'

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 5 mevki için transfer talebinde bulunduğunu aktaran Ağaoğlu, şöyle devam etti:

'Neredeyse her mevkide 3-4 oyuncunun ismi bize ulaştı. Bunların ekonomik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra kulübün ekonomik imkanları dahilinde 3 transfer gerçekleşti. 4'üncüsünü bu hafta sonuna kadar ya da gelecek hafta içerisinde paylaşmış olacağız. Diğer iki isimle temaslarımız devam ediyor ancak federasyonun almış olduğu 8+3 kuralı önümüzdeki sene de 7+4 ve takip eden sezon 6+5 kuralı bizim bütün hesaplarımızı ciddi şekilde değiştirdi. Yabancı kuralı netleştikten sonra 19 yaşındaki bir oyuncuya talip olduk, 3 milyon 500 bin Euro istediler. Kurala göre değerlendirmemizi yeniden yapacağız. Ama görünen o ki dördüncü transferimizin ardından önümüzdeki süreç içerisinde 1 ya da 2 yabancı transfer daha sonra ülke içi yerli transfere yönelmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız.'

'TRANSFER LİMİTİNE SAHİBİZ'

Ağaoğlu, 'Ocak ayında yaptığımız transferlerden sonra da limitimizde ciddi bir kullanmadığımız açık vardı. Dolayısıyla bu transferler ve önümüzdeki yapılacak iki yabancı, 3 ya da 4 yerli ihtiyaca göre belirlenecek bu transferlerin hepsini karşılayabilecek kaynak ve limite sahibiz. Limiti aşma durumumuz yok, elimiz kolumuz bağlı. Şartlar el verse dahi biz Trabzonspor'u nasıl bir süreçte aldığımızı unutmadık. Asla ve asla şartlar ne olursa olsun kulübü ekonomik anlamda öyle bir çıkmaza sokmak ne bu yönetimin ne de sonraki gelecek yönetimlerin hakkı değildir. Trabzonspor'a bu bedeli artık hiç kimse ödetmemeli' dedi.

'KESİNLEŞMİŞ BİR ŞİKE VAR, BUNUN TRABZONSPOR TARAFINDAN TARTIŞILACAK HİÇBİR TARAFI YOK'

Ahmet Ağaoğlu, 2010-11 sürecine ilişkin olarak ise 'Ülkede insanların hala anlamakta zorlandığı ya da anlamak istemediği bir şey var. Sportif ceza ile hukuk mahkemelerinin verdiği ceza farklıdır. Futbol maçı esnasında sert müdahale ile rakibin ayağını kırarsınız, 3-4 maç ceza alırsınız. Bu sportif cezadır. Sokakta birinin ayağını kırarsınız belki 3-5 yıl ceza alırsınız. 2010-11 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. İnsanlar hala anlamıyorsa UEFA'nın 2011 yılında yayınladığı bültene baksınlar. Bulmakta zorlanan varsa bende var, kendilerine veririm. Bu konunun Trabzonspor tarafından tartışılacak hiçbir tarafı yoktur. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası da UEFA tarafından verilmiş, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Ceza tarafını konuşuyorlarsa o farklı bir şey. Onun cevabını da Divan Başkanımız zaten verdi' diyerek açıklamalarını tamamladı.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Borç, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ahmet Ağaoğlu: Yüzde 70 gelir kaybına rağmen borç artışını yüzde 30'larda frenledik - Son Dakika


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