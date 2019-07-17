Son Dakika Haberleri: SPOR Ahmet Kavalcı Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok
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SPOR Ahmet Kavalcı Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok

2 saat önce

SPOR Ahmet Kavalcı Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yokHoca, stoper ile sağ ve sol kanatlara oyuncu istediOlgucan KALKAN - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

SPOR Ahmet Kavalcı Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok
Hoca, stoper ile sağ ve sol kanatlara oyuncu istedi
Olgucan KALKAN - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Fikstürün tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Kavalcı, şu ifadeleri kullandı Biraz önce 1920 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü çekildi. Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı Sivas'ta, Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Bunun için kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde Avusturya kampı başlıyor, 4 Ağustos'ta sona erecek. 4 maç oynayıp, Türkiye'ye dönüyoruz. Burada da bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz.
Yeni transfer Boyd'un yarın idmanlara başlayacağını dile getiren Kavalcı, Transferi biten oyuncumuz Boyd, yarın idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp, hazırlıklara devam edeceğiz dedi.
Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşmanın olmadığını ancak görüşmelerin ilerlediğini kaydeden Kavalcı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper ile sağ ve sol kanatlara oyuncu istediğini dile getirdi.
SPOR Ahmet Kavalcı Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok
Ahmet Kavalcı, Vitor Hugo, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:53 Kaynak: DHA
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