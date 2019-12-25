Spor ahmet nur çebi derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor - Son Dakika
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Spor ahmet nur çebi derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

6 saat önce

Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyorOlgucan Kalkan - Serhan Türk / İstanbul,(DHA) -Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

Olgucan Kalkan - Serhan Türk/ İstanbul,(DHA) -

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan darbi maçta düdük çalan Cüneyt Çakır ile VAR'da görev yapan Mete Kalkavan'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kulüpler Birliği'nde bugünün gündeminin farklı olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" dedi.

Spor ahmet nur çebi derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
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