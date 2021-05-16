SPOR Ahmet Nur Çebi: Kupamızı 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz - Son Dakika

SPOR Ahmet Nur Çebi: Kupamızı 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz
16.05.2021 01:21
SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek Galatasaray'ın önünde averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kupayı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda almak istediklerini söyledi.
SÜPER Lig'de 2020-2021 sezonunun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek Galatasaray'ın önünde averajla şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kupayı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda almak istediklerini söyledi. Başkan Çebi, takımın İzmir'de kamp için bulunduğu otelde yaptığı açıklamada, " Futbol Federasyonu'yla, Spor Bakanlığı'yla görüşeceğiz. Şampiyonluk kupamızı stadımızda 19 Mayıs'ta saat 19.03'te almak istiyoruz" dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yine İzmir'de 18 Mayıs Salı Günü Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılarda Başkan Çebi, sezonu çifte kupayla kapatmak istediklerini dile getirdi.
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