SPOR Ahmet Nur Çebi Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum. - Son Dakika

SPOR Ahmet Nur Çebi Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler

Olgucan KALKAN - İSTANBUL DHA -

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Koskoca Galatasaray başkanı öyle diyorsa öyledir. Ben Mensah'ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil dedi.

Vodafone Park'ta düzenlenen yeni sezon formalarının tanıtımında konuşan Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in siyah-beyazlı takımın yeni transferi Bernard Mensah ve transfer limiti konusu ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Çebi ilk olarak şunları söyledi;

Bugün konu Leyla konusu değil Adidas. Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanlar bazen canları sıkıldığında sertleşebilirler. Söylemleri doğru. Galatasaray da dahil olmak üzere geldiysek Sayın Cengiz'in söylediği sebeplerle geldik. Bir hafta evvel başkanların olduğu bir Whatsapp grubuna 'Transferde menajer ve oyuncuların oyunlarına gelmeyelim. Saygılı ve hoşgörülü olup fiyatları arttırmak isteyenlere katkı vermeyelim'

demiştim şeklinde konuştu.

Başkan Çebi, Mensah konusunda ise şu ifadeleri kullandı;

Bizden kendisinin Mensah'ın arkasından koştuğuna dair resmi bir söylem çıkmadı. Koskoca Galatasaray başkanı öyle diyorsa öyledir. Ben Mensah'ı gördüm, yalan konuşacak bir çocuk değil.

Golcü transferi ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Ahmet Nur Çebi, Umarım gelir. Bir ihtiyacımız var. Forvet için formayı kimin giyeceğini ben de merak ediyorum. Araştırmalar, çalışmalar devam ediyor. Transferler imza atıldıktan sonra gerçekleşmiş sayılır. İmza atıldığı gün haberiniz olacak dedi.